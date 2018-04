Missä on televisio- sarjojen moniarvoisuus?

Monissa tv-sarjoissa ja elokuvissa on paljon valkoihoisia ihmisiä. Tummaihoisia tai muslimeja ei ole melkein yhtään.

Tämä on tärkeä asia lapsille, joiden iho ei ole vaalea. Esimerkiksi minä olen nähnyt vain yhden kerran muslimin jossain sarjassa.

Olen nähnyt muitakin muslimeja, mutta he olivat tietenkin terroristeja. Tämä on ongelma.

Sinä varmaankin luulet, että minä ylireagoin. Minä en ylireagoi, sillä monet eri etnisistä taustoista tulevat lapset kasvavat ja näkevät vain valkoihoisia ihmisiä televisiossa.

Amerikassa on tehty tutkimus, jossa tummaihoisille tytöille annettiin vaaleaihoinen nukke ja tummaihoinen nukke. Heiltä kysyttiin, kumpi on kauniimpi. Yli puolet vastasivat, että vaaleaihoinen nukke on kauniimpi.

Toinen esimerkki on, että ensimmäisissä Harry Potter -elokuvissa Lavender Brown oli musta. Kun hänestä tehtiin tärkeämpi henkilö, hän muuttui valkoiseksi ihmiseksi.

Ongelman voisi ratkaista helpolla tavalla. Näyttäkää televisiossa moniarvoisuutta.

Brisilda Krasniqi

Puistokadun päiväkotikoulu 5A

Jyväskylä