Missä ovat mielen-terveyspalveluiden resurssit?

Jyväskylä on monipuolinen opiskelukaupunki. Korkeakoulut tarjoavat erilaisia hyvinvointipalveluita ja esimerkiksi korkeakoululiikunta tarjoaa hyvät puitteet edulliseen liikunnan harrastamiseen. Opiskelijajärjestöt järjestävät tapahtumia ja tempauksia, ja opiskelijoiden on helppo löytää matalan kynnyksen tekemistä ja toimintaa vapaa-ajalle.

Erilaiset kampanjat ja kurssit lupaavat olla opiskelijan puolella, kun oma hyvinvointi keinahtaa ja keinoja opiskeluun on vaikea löytää. Yhdessä tehdään ja yhdessä ollaan niin kauan, kunnes onkin kyse vakavammista mielenterveyden ongelmista.

Minulla on usea ystävä ja tuttu, jotka eivät ole saaneet tarpeeksi nopeaa apua mielenterveysongelmien hoitoon opiskellessaan Jyväskylän korkeakouluissa. Moni heistä ei saa apua tälläkään hetkellä. Järjestelmä on ilmeisesti niin ruuhkautunut, että ensimmäistä tapaamisaikaa saa odottaa jopa kolme kuukautta.

Yksi ystäväni soitti apua, kun ahdistus ja paniikki valtasi mielen niin kovasti, ettei mistään tullut enää mitään. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) sanoi puhelimessa, että ensimmäinen aika hänelle löytyi puolentoista kuukauden päähän, jossa vasta tehdään päätös terapiaan pääsystä. Hän soitti tämän jälkeen omalle terveysasemalleen, josta aikaa ei myöskään saanut, sillä hän kuuluu YTHS:n piiriin.

Useat psykologi- tai konsultaatioaikaa soittavat ovat ajatelleet soittoa pitkään. He ovat yrittäneet selvitä opiskeluista, töistä ja arjesta omin avuin. Avunpyynnön hetkellä olo on usein kaikista epätoivoisin ja seinät totaalisesti kaatuneet päälle. Avun pyytäminen ja omasta tilanteesta toiselle kertominen on monille erittäin suuri ponnistus. Siksi onkin kamalaa kuulla, että pohjan hetkellä apua ei saa heti. Pitkän odotuksen jälkeen on tuskallista odottaa vielä lisää.

Media huutaa, miten huonosti opiskelijat voivat. Sitä puhetta kuulee usein myös kampuksella. Selviytymistarinoissa kehotetaan pyytämään apua ja uskomaan siihen, että itsellä on arvoa ja oikeus voida hyvin. Matto vedetään kuitenkin aika rajusti jalkojen alta.

Pahimmassa tapauksessa nämä tarinat tekevät sen, että yhä pienempi joukko jaksaa edes yrittää hakea apua. Järjestelmän täytyy voida toimia paremmin ja resursseja tähän on löydyttävä.

Masennuksen ja ahdistuksen kanssa kamppailevilla ei ole aikaa odottaa.