Missä viipyvät teot Keski-Suomelle?

Kansanedustaja Könttä (kesk) vastasi (KSML 13.11.) kirjoitukseeni Keski-Suomen haasteista. Kiitän tästä ja arvostan sitä, että molemmat tunnustamme työllisyyden olevan maakuntamme tärkein haaste.

Toisaalta Köntältä tai muilta hallituksen edustajilta ei ole löytynyt rohkeutta tunnustaa sitä, että toistaiseksi Rinteen pikavippihallituksen toimet Keski-Suomen työllisyyden eteen ovat olleet olemattomat. Rahaa on löytynyt moneen, velanotto kasvaa valtavasti ja silti Keski-Suomelle tärkeitä investointeja lykätään.

Viimeaikainen historiallisen hyvä tieinfran kehitys näyttää nyt pysähtyvän. Muistutan, että kokoomus oli ainoana mukana molemmissa hallituksissa, kun Keski-Suomen tiestön kunnianpalautusta kahdella viime kaudella tehtiin.

Eteneminen Keski-Suomen elinvoimaa lisäävien hankkeiden kohdalla ollut hidasta samalla, kun hallitus on panostanut valtavasti muihin maakuntiin. Esimerkkinä tästä Savonlinna, joka on onnistunut kotiuttamaan jo useita poliittisia voittoja. Ministeri Kososen sanojen mukaan Savonlinnan elinvoimaisuutta on lisätty kymmenillä miljoonilla euroilla.

Vilpittömästi onnea Itä-Savoon hienoista panostuksista. Samalla kysyn, voisiko joku hallituksen kansanedustaja kertoa, missä viipyy vastaava elinvoimapaketti meille Jyväskylään tai Keski-Suomeen. Vai onko Köntän mainitsema kirstu tyhjä jo Keski-Suomen kohdalla?

Maakuntien vertailussa Keski-Suomi on toiseksi vaikeinta työttömyyden aluetta. Siksi hallitukselta sopii odottaa jo oman työllisyystavoitteensakin saavuttamisen kannalta tätä maakuntaa nostavia päätöksiä. Sopii kysyä: Missä teot Keski-Suomelle?