Mitä minä odotan Suomen presidentiltä?

Presidentinvaalien kiivain vaihe koittaa heti vuoden 2018 alussa. Ensimmäisen kierroksen äänestyspäivä ja ennakkoäänestys varsinkin ovat jo yllättävän lähellä.

Olin Multialla kansakoulun ensimmäisen luokan koulupoika vuonna 1956, kun Urho Kekkonen valittiin ensimmäisen kerran presidentiksi.

Muistan aikuisten eri keskusteluissa, joita innokkaasti seurasin, halunneen sellaista presidenttiä, joka puolustaa tavallisten ihmisten elinoloja arjessa ja elämässä sekä on muutoinkin tavallisen kansan puolustaja. Kansa tuntui halunneen presidentiltä apua ihan normaaliin arkielämän toimeentuloon.

En muista kenenkään puhuneen tuolloin puolutus- tai turvallisuuspolitiikasta toisiaan tavatessaan, vaikka nämä teemat olivat silloinkin, toistakymmentä vuotta sotien jälkeen ajankohtaisia. Porkkalan pian tapahtuvasta palauttamisesta toki jonkin verran keskusteltiin.

Miksi nyt vaaleihin käytäessä ei kovinkaan puhuta presidentistä arvojohtajana maasamme? Tähän aihepiiriin kuuluvat ainakin välillisesti ja suoraankin ihmisten toimeentulo ja selviytyminen elämässä.

Lapsiperheiden arjen ja jaksamisen kysymykset ovat aina tärkeitä. Jatkuvasti on kaikkialla vaarana yhteiskunnan koventuminen ja lisääntyvä kasvottomuus.

Eläkeläisille epäoikeudenmukainen taitettu indeksi tuottaa auomaattisesti lisääntyvää eläkeläisköyhyyttä. Eläkeläisten ja kansan parempi ostovoima olisi aina parasta taloudellista elvytystä koko maassa ja toisi nuoremmille työtä, työtuloja ja takaisi aikanaan kunnon eläketurvan paremmin kuin työttömyys voi tuottaa.

Pidän outona, että maassamme on viime vuosina jatkuvasti nakerrettu kristillistä kasvatusta kouluista ja nyt lasten päivähoidostakin. Kuinka voidaan erottaa oikea ja väärä?

Kristillinen ja siten suomalainen sekä eurooppalainen arvopohja tulee säilyttää ja nyt myös uudelleen vahvistaa. Muutoin tilalle tulee tilalle jotain muuta, jota emme voi tietää.

Ei ole arvotyhjiötä kuten ei ole sotilaallista tyhjiötäkään.

Ruuan omavaraisuus on Suomen itsenäisyyden kannalta tinkimätön perusasia ja siksi on pidettävä huolta ruuan tuottajien työn kannattavuudesta. Päättyvä vuosi on osoitus ruuan tuotannon haavoittuvuudesta.

Ongelmia voi tulla myös siemenvijasta. Yhden katovuoden varmuusvarastoinnin ansiosta kestämme ja koska nyt sattuu olemaan tällä kertaa viljaa ostettavissa. Entä jos tulisi muutama katovuosi peräkkäin? Entä jos maailmalta ei olisi ostettavissakaan viljaa, tai jos sitä ei myytäisikään tänne?

Haluan maahamme presidentin, joka on arvojohtaja kristilliseltä perustalta, pienten ja tavallisten ihmisten puolustaja arjessa ja elämässä. Silloin presidentti voi kantaa vastuuta muistakin asioista.

Lauri Oinonen

TM, rovasti

Keuruu