Mitä pienempi lapsi, sitä suurempi joulu – Valitettavan monelle jää kannettavakseen joulumuistoihin avuttomuus, pelko ja turvattomuus

Jokaisella meillä on lapsuuden jouluista muistomme, jotka kestävät koko elämän ajan. Lapset tarvitsevat turvallista yhdessäoloa – myös jouluna. Toivomme lasten muistavan kutkuttavan ihanan tunteen, joka joulunodotukseen ja varsinaiseen juhlan viettoon liittyy. Tämä onnistuu vain tarjoamalla lapsille turvalliset ja lämminhenkiset lapsuuden joulut.

Valitettavan monelle lapselle jää kannettavakseen toisenlaisia joulumuistoja. Koetut tunteet voivatkin olla avuttomuus, pelko ja turvattomuus. Usein ne johtuvat vanhempien ja muiden läheisten aikuisten päihteidenkäytöstä.

Joulusta saattaa tulla selviytymistarina, johon liittyy väkivaltaa tai kaltoinkohtelua. Vaikka joulu on valon ja ilon juhla, niin auttavissa puhelimissa ja turvakodeissa se on vuoden ruuhkaisinta aikaa. Toiveemme on, että lasten vanhemmat ja muut joulua yhdessä lasten kanssa viettävät aikuiset pohtisivat alkoholinkäyttöään, sillä liian monen lapsen juhlatunnelma kärsii aikuisen humalan vuoksi.

Aikuisten päihteidenkäytössä ratkaisevinta on, kuinka paljon se vaikuttaa lapsen seurassa olevaan aikuiseen. On tärkeä muistaa, että lapsi kokee aikuisia paljon herkemmin pienetkin muutokset käytöksessä, eikä se, mikä aikuisista tuntuu ja näyttää harmittomalta hauskalta, aina ole sitä lapsen silmin.

Valtakunnallinen Anna lapselle raitis joulu -kampanja muistuttaa päihteidenkäytön seurauksista sekä vanhempien vastuusta lapsen turvallisen ja terveellisen juhlatunnelman järjestämisessä, ja se järjestetään 22. kerran. Kampanja muistuttaa kaikkia aikuisia päihteettömän läsnäolon tärkeydestä.

Vetoamme kaikkiin aikuisiin, jotta he antaisivat lapsille raittiin joulun – juhlan, joka tarjoaa turvallista ja vastuullista seuraa. Paras lahja lapselle on iloinen yhdessäolo turvallisten aikuisten seurassa.

Joulu on suurten odotusten ja tunteiden juhlaa. Toivon sydämestämme kaikille lapsille ja läheisille tunteista parhaimpia: iloa, läsnäoloa ja turvallisuutta.

Harri Jukkala

aluekoordinaattori

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry