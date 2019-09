Mitä professori Puolimatka todella sanoi?

Toimittaja Sanna Ryynäsen jutussa ”Naisia uhkaava uudet naiset” (KSML 11.8.) ironisoidaan prof. Tapio Puolimatkan yleisönosastotekstiä uudesta translakiehdotuksesta (”Rinteen hallituksen utopiamaailma”, KSML 5.8.).

Toimittaja referoi Puolimatkan kirjoitusta:

”Puolimatka totesi, että jos hallitusohjelmassa luonnosteltu translaki menee läpi, sillä on vakavia seurauksia. Miehet ryhtyvät vaihtamaan sukupuolensa, jotta pääsevät soluttautumaan naisten pukuhuoneisiin ja turvakoteihin.”

Teksti jatkuu ilmoituksella, että haastateltavaksi etsitään miehiä, jotka ”suunnittelevat sukupuolensa vaihtamista voidakseen tunkeutua alastomien naisten sekaan esim. uimahalleihin.”

Kun luin tämän, ajattelin, että onpa pönttö jätkä tuo Puolimatka, kun luulee, että seksiä saalistavat lähtisivät rankkaan lääketieteelliseen operaatioon vain päästäkseen naisten pukkareihin. Toimittajan antaman kuvan mukaan Puolimatka oli epärealistinen ja naurettava.

Olisiko professorimies voinut tehdä näin ison asiavirheen? Kaivoin hänen tekstinsä netistä, ja huomasin, että hän puhuikin juridisen sukupuolen muuttamisesta, joka pitäisi uuden lakiesityksen mukaan saada tehtyä ilmoitusasiana.

Tästä toimittaja referaatissaan ei puhunut mitään, vaan lukija jäi käsitykseen, että Puolimatka tarkoitti lääketieteellistä sukupuolenkorjausta.

Juridisen sukupuolen muuttaminen klikkaamalla ruutua netissä on kuitenkin eri asia kuin lähteä sukupuolenkorjausprosessiin in the real life. Kynnys nettiklikkaukseen on matalampi, olivat motiivit millaiset tahansa. Puolimatka esittää huolestuttavan esimerkin vankiloista maissa, joissa on menty juridisen sukupuolen ilmoitusmenettelyyn.

Miksi toimittaja referoidessaan Puolimatkaa jätti pois tuon sanan ”juridinen”? Professori mainitsee käsitteen ”juridinen sukupuoli” tekstinsä ensimmäisessä kappaleessa! Poisto muutti Puolimatkan sanoman toiseksi, – pöntöksi.

Ja samalla toimittajan ironian älyllinen arvo romahti, sekä tekstin journalistinen taso – ainakin jos lukija tiesi, mitä Puolimatka oli oikeasti kirjoittanut.

Teksti muuttui ironiasta propagandaksi, koska se ei pohjautunut enää totuuteen (tässä tapauksessa siihen, mitä Puolimatka todella oli kirjoittanut), vaan vääristeli sitä.

Toivoisin vähemmän ideologista otetta julkiseen keskusteluun sukupuolista. Joidenkin näkemysten naurunalaistamisen sijaan olisi hyvä tuoda esiin erilaisia ajatuksia siitä, millaisia vaikutuksia esim.tällaisesta muutoksesta juridisen sukupuolen määrittelyssä olisi ihmiselle ja kulttuurille.

Keskustelua ei saisi yrittää tukahduttaa pilkkaamalla, vaan olisi keskityttävä asioihin. Näin ainakin oppitunneillani ohjeistan nuoria, kun yritämme keskustella vaikeista asioista, joista on jyrkän vastakkaisia mielipiteitä. Vastakkainasettelua ei kannata lietsoa koululuokassa eikä yhteiskunnassa. Tarvitsemme toleranssia ja todellista suvaitsevaisuutta niitä kohtaan, joilla on erilainen maailmankuva kuin itsellä.