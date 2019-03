Mitä vastata Alma-tädille?

Alma-täti oli vaaliteltalla todella järkyttynyt uutisista hoito- ja hoivakodeista. Olihan Almalla toki jo omatkin aavistukset tavattuaan huonokuntoisempia ystäviään. Mutta suoranaiset heitteillejätöt ja kuolemantapaukset olivat järkytys. Ja nyt Alma oli hädissään omasta kohtalostaan.

– Mitä minä nyt teen? Asun rintamamiestalossa yksin eivätkä rahani riitä. Niin kauan kuin ukko eli ja meillä oli kaksi eläkettä, saatoimme kitkutella eteenpäin mutta nyt minun rahani eivät kertakaikkiaan riitä!

Alma oli ollut kotiäitinä ja sitten kaupassa pienipalkkaisessa työssä, josta ei juuri työeläkettä ehtinyt kertyä. Hän oli turhaan yrittänyt myydä taloaan. Nyt hän halusi neuvoja.

Eläkeläisiä on 1,5 miljoonaa. Alma kuuluu heistä siihen ryhmään, joka kärsii eniten Sipilän hallituksen toimista: kansaneläkeindeksin jäädytyksestä, erilaisten asiakasmaksujen korotuksista ja lääkekorvauksien heikennyksistä. Alman kaltaisia alle 1 000 euroa kuukaudessa saavia on 340 000, heistä suurin osa naisia.

Minimiköyhyysrajaksi on yksin asuvalle määritelty vähintään 1 100 euroa kuukaudessa. Tällä määritelmällä meillä on 900 000 köyhää! Eikä määrä näytä vähentyvän, vaikka Suomi on sitoutunut Eurooppa 2020 -strategiassaan vähentämään köyhyyttä 150 000:llä ensi vuoteen mennessä.

Jotta Alman ja hänen kohtalotovereidensa elämä kohentuisi on sekä kansaneläkkeen että takuueläkkeen tasoa korotettava. Tärkeää on myös samalla uudistaa työ- ja kansaneläkkeen yhteensovitus. Kun työeläke kasvaa, pienenee kansaneläke. Siksi kansaneläkkeen pienentymiskerrointa pitää lieventää.

Myös kansaneläkkeen puolisovähennyksestä tulee luopua. Puolisovähennyksen poisto nostaisi arviolta jopa 250 000 eläkeläisen tuloja. Perhekunta-ajattelu on syytä hylätä viimeistään nyt myös parisuhteessa elävien eläkeläisten osalta.

Mitä vastasin Almalle? Ehdotin menoa kaupungin vanhuspalvelukeskus Oivaan ja tietenkin sossun luukulle. Mutta tuskinpa aina omillaan toimeen tullut Alma vanhan kansan ihmisenä sosssuun suuntaa. Sen sijaan uskon löytäväni hänet piakkoin leipäjonosta!

Eila Tiainen

kansanedustajaehdokas (vas.)

Jyväskylä