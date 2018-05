Mitä voisit tehdä toisin

On helppoa todeta, että ei yksi ihminen maailmaa pelasta ja näin vastustaa jotakin hyvää tekoa kuten kasvissyöntiä, eläinten oikeuksien puolustamista tai luonnonsuojelua.

Koska suurin osa ihmisistä tekee jotakin, niin teen minäkin. Mutta voit myös ajatella itse tekojesi seurauksia ja tehdä omat valintasi.

Useimmat meistä tietävät, että ekokatastrofi on maailmanlaajuinen tosiasia. Hyönteisten ja lintujen määrä on romahtanut. Metsää on hakattu enemmän kuin koskaan.

Suomalaiset ovat maailman kärkeä kuluttajamaana, ostamme turhaan, vaikka tarvitsemme vain murto-osan kaikesta.

Tehomaataloudessa älykkäät eläimet kärsivät ja kuolevat meidän takiamme, vaikka emme tarvitsisi näin paljon lihaa ja maitoa emme ollenkaan.

Uusi paitasi onkin lapsityöllä valmistettu Intiassa. Etkä oikeastaan tarvinnut ostaa sitäkään.

Totta on, että jokainen tekosi ratkaisee, mitä täällä eläessäsi teet.

On erittäin helppoa esimerkiksi vaihtaa maitonsa kauramaitoon. Eikä kasvissyönnin lisääminenkään ole vaikeaa. Voit valita luomutuotteen, mitä tahansa oletkin ostamassa.

Melkein mitä vain voi ostaa jo käytettynä, joka on paljon kestävämpi valinta.

Olemalla ystävällinen muille ihmisille, eläimille ja luonnolle teet oikean valinnan myös itsesi puolesta.

Saara Sormunen

Jyväskylä