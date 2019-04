Mitäs elämme liian hyvin

Suomen ylikulutus on taas alkanut. Merkkipäivä, jolloin Suomi on kuluttanut oman, oikeudenmukaisen osansa maapallon varoista, on takana.

Jatkuvasti saa lukea yksittäisten henkilöiden ja tiettyjen ryhmien mielipiteitä siitä, kuinka Suomen kokoisella pläntillä, ei ole mitään merkitystä globaalissa kuvassa. Suomi on liian pieni valtio ja Aasia on se pahuuden ilmentymä tässä maailmassa.

Mutta jos miettii äärisesimerkkinä esimerkiksi Vietnamin (95 miljoonaa asukasta) ylikulutuspäivää, oli se vasta 21.12. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos suomalainen kuluttaisi kuten vietnamilainen, olisi Suomi lähes ylikuluttamaton. Sama koskee koko maapallon keskiarvoa.

Miksi ylikulutuspäivä sitten on jotenkin oleellinen tieto? Miksi Suomen pitäisi vähentää kulutustaan ja elää ympäristöystävällisemmin ja juurikin välittäen niistä aasialaisista?

Lähdetään kahdesta oletuksesta. Ensiksi myönnetään, että maapallolla on rajalliset resurssit. Luonnolla on kantokyky ja tämä kantokyky on mahdollista esittää numeroina eri mittayksiköissä, kuten hiilidioksidi ekvivalentteina, viljeltävänä pinta-alana tai luonnonvaroina tonneissa. Tämän kantokyvyn ylittäminen tuhoaa luontoa, myös ihmistä sen osana.

Toiseksi myönnetään, että jokainen ihminen on yhdenvertainen, eli lähtökohtaisesti jokaiselle on oikeus samaan määrään luonnonvaroja. Tällöin jokaiselle maapallon asukkaalle voidaan jyvittää yhtä suuri osuus.

Hyväksytäänkö?

Näiden jälkeen joudumme myöntämään sen, että Suomi ylittää lähes kaikki arvot helposti eli kuluttaa enemmän kuin mikä olisi oikeudenmukaista. Eli. Ylikulutuspäivän perustava kysymys on: Miksi Suomi on erikoisempi kuin muut?

Miksi Suomella on oikeus kuluttaa enemmän kuin sopivasti? Maapallolla on rajalliset resurssit ja se, että Suomi kuluttaa enemmän kuin on sallittua ja puhuu samalla ekologisesta kestävyydestä, tarkoittaa se, että Suomi vaatii jonkun toisen elämään huomattavasti alle sallittavan tason, kompensoidakseen omia päästöjään.

Epäilen Suomen olevani niin loistava, että saisi vaikeuttaa toisten elämää tai tuhota yhteistä elämää, vain omien halujen toteuttamisen takia.

Seuraavaksi voi puolustella sillä, että ei oikeus voi täysin toteutua, sillä valtiot sijaitsevat maapallolla erilaisissa olosuhteissa. Esimerkiksi Suomi saa kuluttaa enemmän, koska tarvitsee energiaa lämmitykseen ja pitkiin välimatkoihin.

Etelässä valtioilla taas ei ole näitä rasitteita, eli ne voisivat aivan hyvin selviytyä vähemmällä. Eli niiltä saa ottaa? Onko kukaan kysynyt moista?

Suomessa kuluu paljon energiaa pakollisiin asioihin, koska täällä on karut luonnonolot. Mutta, kuinka ennen siten on pärjätty? Ei ainakaan ottamalla toisilta, vaan elämällä olosuhteiden mukaan.

Suomessa on niukkaa, eli niin pitäisi elämänkin olla. En tarkoita nyt, että elämän tulisi olla ikävää vaan sitä, että Suomen tulisi oikeasti elää huomattavasti vähemmällä.

Kun Suomi on saanut kulutuksen oikeudenmukaiselle tasolle, voidaan pöydälle tuoda keskustelu siitä, josko jollakulla eteläisemmällä maalla olisi lahjoittaa päästöoikeuksiaan, joilla Suomi voisi parantaa materiaalista elämänlaatuaan, mutta tämä olisi kysymys, ei vaade.

Ja tämä kysymys tulee vasta kun oma pesä on puhdas. Siihen asti voi vain todeta, että mitäs elää karuissa oloissa liian hyvin.

Oskari Hakala

Jyväskylä