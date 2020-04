Miten hoitokotien asukkaita suojellaan?

Erittäin järkyttyneinä kuulimme varmaan kaikki hoitokodeissa olevien vanhusten omaiset, että 2/3 koronaan kuolleista on ollut hoitokotien vanhuksia! Kiuruveden käsittämättömästä tapauksesta on uutisoitu, mutta kokonaisuudesta kertomista on suorastaan salailtu!

Epidemian alkaessa ihan pääministerin suulla kauniisti puhuttiin ”kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ikäihmisten suojelemisesta”. Näinköhän se jäi pelkästään puheiden tasolle?

Jos sanotaan haavoittuvimmassa asemassa olevat... niin millä tavalla tätä erikoisasemaa huomioitiin suojauksessa? Tuntuu, että kaikkea muuta on huomioitu yleisellä tasolla, mutta tätä ei ollenkaan. Tyhjää lätinää!

Jos ei hoitokodeille edes ole koko maassa turvattu suojavälineitä? Hoitajat siis hoitavat oman terveytensä ja potilaansa altistaen. Pelkkä käsienpesu ja käsidesi ei riitä! Hoitajat tarvitsevat ehdottomasti kasvosuojia ym.

Onko ainoa näkyvä suojaustoimi vierailijoiden kieltäminen. Kun yli 70v suositellaan muutenkin pysymään kodeissaan, niin eikö hoitokotienkin asukkaiden pitäisi samoin olla omissa yksiköissään mahdollisimman samojen hoitajien hoidettavana?

Miten kunnat valvovat viruksen torjunnan toteutumista hoitokodeissa ja sitä, onko niissä riittävästi terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneita hoitajia? Testataanko oireilevia hoitajia/ hoidokkeja vai onko linja yhtä niukka kuin muille?

Onko siivousta tehostettu? Muistisairaiden käsihygienia? Hoitokotien tiedottaminen? Ihmettelimme jo ennen vierailujen kieltämistä tiedottamisen puutetta, ei mitään ohjeita käsihygieniasta tai vierailijan terveydentilasta, vaikka virus oli jo Suomeen rantautunut.

Kysyin taannoin, miten hoitokodissa koetetaan torjua koronaa ja onko heillä suojavarusteita. Vastaus, että he toimivat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja THL:n ohjeiden mukaan, ei paljon kertonut. Suojavarusteista ei mainittu mitään, joten totesinkin julkisuudessa olleiden tietojen perusteella, ettei niitä ole.

Virukseen varaudutaan kyllä esim. kartoittamalla, ketkä hoidetaan tarvittaessa sairaalassa ja teholla. Sinällään järkevää, mutta pitäisiköhän muitakin perusasioita laittaa kuntoon samalla, ei ensisijainen järjestettävä.

Emme ole voineet käydä muistisairaan äitimme luona viikkoihin. Kova huoli on ollut, miten hän ymmärtää, miksi emme käy ja miten hän selviää tästä epidemiasta. Yhteydenpito tapahtuu puhelimitse ja hoitajien välityksellä. Jos äiti sairastuu ja menee huonoon kuntoon, pääsemmekö edes silloin hänen luokseen?

Omaisilla on nyt hätä hoitokotiin suljetusta läheisestään.

Pitääkö meidän ottaa äitimme kotihoitoon? Uskallammeko luottaa siihen, että hän on turvassa hoitokodissa? Pahasti muistisairaan ihmisen hoitaminen on kuitenkin vaativaa ja raskasta työtä ja jos emme jaksakaan, se ei ole äidillemme hyväksi. Ei muistisairasta voi pompotella paikasta toiseen.

Toivottavasti asiat laitetaan kuntoon, missä vielä ehditään ja aletaan lunastaa kauniita puheita.