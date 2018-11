Mitkä ihmeen seurakuntavaalit?

Miten tulevat seurakuntavaalit (6.–10.11. ja 18.11.) koskettavat tavallista Maija ja Matti Meikäläistä, jotka käyvät korkeintaan kerran vuodessa kirkossa? Ihmistä, jolla elämä menee mukavasti, eivät vaalit voisi vähempää kiinnostaa.

Mitä paremmin elämässä menee, sitä vähemmän Jumalaa tai seurakuntayhteyttä tarvitsemme. Vai tarvitsemmeko sittenkin? Onko elämä silti jotenkin tyhjää, vaikka ”ei ole ainuttakaan tylsää hetkeä” kuten tv-mainoksessa luvataan?

Jumala vetää puoleensa erityisesti vakavan sairauden (kokemusta on vuoden takaa!), työttömyyden tai oman/läheisten onnettomuuden aikana. Hän tuntee jokaisen ihmisen läpikotaisin, vaikka emme sitä haluaisi myöntääkään.

Me löydämme Hänet aivan varmasti, koska Hän on luvannut sen Raamatussa, eikä Hän valehtele. Kaikki muut uskonnot asettavat ihmiselle velvoitteita, jotta hän kelpaisi Jumalalle.

Kristinusko ei ole uskonto, vaan persoonallinen, läheinen suhde rakastavaan Taivaalliseen Isään. Tapa päästä Jumalan yhteyteen on nöyrtyä lapsen kaltaiseksi ja hyväksyä, että Jeesuksen ristinkuolema syntisen ihmiskunnan puolesta on ainoa tie. Hän määrää Raamatussa pelisäännöt, emme me!

Joku voi ajatella, että sen näkee sitten, kun kuolee, onko Jumalaa olemassa. Se on vaarallinen ajatus. Tämä ei ole pelottelua, mutta asiat on joskus sanottava suoraan.

Jumalaa ei kuoleman jälkeen enää opi tuntemaan, vaan silloin on liian myöhäistä. Kuolema on turvallista kohdata yhdessä Jeesuksen kanssa. Hän on ottamassa vastaan rajan tuolla puolella.

Seurakunta koostuu epätäydellisistä ihmisistä. Sama pätee jokaiseen seurakunnassa toimivaan, vapaaehtois-rukouspiirin pitäjästä piispaan. Seurakuntiin on valittu organisaatio asioiden hoitamiseksi, mutta mukana on myös korkeampi taho, joka haluaa, että Kristuksen kirkko toimii Hänen haluamallaan tavalla, Raamatun mukaisesti.

Seurakunta tekee paljon hyvää, mutta se jää usein suurelta yleisöltä huomaamatta.

Sydämen kyllyydestä suu puhuu: Jumala herättää halun auttaa muita, kun on itsekin saanut Häneltä niin paljon: jo täällä taipaleella, ja ikuisen elämän kuoleman jälkeen. Kukaan ei jaksa uskossaan yksin, vaan tarvitaan yhteisöä. Yksin ei ihminen saa paljoakaan aikaiseksi, mutta yhdessä kylläkin, eli tarvitaan yhteisöä. Se on seurakunta.

Susanna Myllyniemi

seurakuntavaaliehdokas

rukouspiirin pitäjä

Seurakuntaväen valitsijayhdistys