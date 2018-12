Mollattu mäkikotkamme

Tiedättekö, että suomalaisella mestariurheilijalla Mikael Källmanilla on nimikkokatu eräässä saksalaisessa kaupungissa? Kukas se Källman on, kysyy joku Kimi-fani kyllästyneellä äänellä.

Käsi pystyyn kaikki ne, joilla on nimetty katu jossakin päin maailmaa! Joopa joo, näitä nykyporukoille ”tuntemattomia” urheilijasuuruuksia voisi luetella tämän palstan täyteen, oikeastaan tekisi kovasti mielikin, ärsyttää nimittäin tämä nykyään niin vallalla oleva ”käytä ja heitä pois” -ajattelu eri tiedotusvälineissä. Ylihypetetään ja ylistetään aivan arkipäiväisiä urheilutuloksia sellaisissakin lajeissa, joissa kansainvälinen arvostus on vain median tuomaa hysteriaa.

Meillä Suomessa, joka on todellisiin huippu-urheilumaihin verrattuna pienehkö kääpiö, ei tosin ole varaa jättää mainitsematta vaikkapa ”kulttisarja” NHL:ssä jonkun pelaajamme kyhäämää syöttöä, joka on hänen mailastaan kulkeutunut kolmen pompun, vastustajan ahterin ja tuomarin luistimen kautta ketjukaverille. Hän sitten pistää tämän ”nerokkaan syötön” rysään. Ja jälleen on pelaajamme hurjassa pisteputkessa ja voittaja!

Mutta kun Eva Wahlström häviää pistein tämän hetken parhaalle naisnyrkkeilijälle taistelupyhättö Madison Square Gardenissa, otsikot suorastaan kirkuvat: Eva kukistettiin selvästi, häviö tuli ja miltäs nyt tuntuu!

Oikeus on aina seurannut voittajan miekkaa, tappion kärsineet ovat väärässä. Näin totesi Tuntemattomassa sotilaassa kapteeni Kaarna ja tämä lause kuvaa erittäin hyvin nykyistä urheilukeskusteluamme. Käsi pystyyn ne suomalaiset, jotka ovat otelleet Evan ja Gunnar Bärlundin lisäksi Gardenissa?

Kuulantyönnön olympiavoittajalta Arsi Harjulta kysyttiin mitalijulissa, miten tämä menestys nostaa sinun arvostusta ja elintasoasi. Arsi vastasi rauhalliseen tyyliinsä, että enpä tiedä, pitäis varmaankin työntää luistimet jalassa niin tilanne olisi ehkä toisin.

Jotkut Rooman tähtigladiaattoreista nauttivat aikoinaan suurta kansansuosiota Colosseumin kuolemanareenan taistelujen kautta, ja heille kaupungin kaikki ovet oli avoinna, suuria maatiloja lahjoitettiin ja ruukuttain taalereita. Kun Tare Uusivirta voitti MM-hopean (1978) seuraksi 1979 Euroopan mestaruuden kivikovassa 75 kg sarjassa, hän sai Jyväskylän kaupungilta pullakahvit.

Vuodenvaihteen mäkihypyn kisojen alla on hyvä mainita Janne Ahonen, mies joka ainoana maailmassa on saavuttanut viisi Keski-Euroopan mäkiviikon voittoa. Mäkiviikko on jokavuotinen kilpailuturnee, jonka voittaja on esimerkiksi Itävallassa lähes jumalasta seuraava ja muistetaan vielä 1000 vuoden päästäkin.

Jannella on lisäksi eniten maailmancupin palkintosijoituksia (108) sekä eniten pisteitä (15 520), enemmän kuin kellään muulla mäkimiehellä. Eniten peräkkäisiä voittoja (6) cupissa sekä lukuisia eri mäkien mäkiennätyksiä.

Eikä tässä vielä kaikki: 19 arvokisamitalia (olympia ja MM) ja 13 henkilökohtaista Suomen mestaruutta. Saavutukset vetävät vertoja kenen mäkihyppääjän kanssa tahansa, eikö vain?

Jossakin muussa maassa, esimerkiksi Norjassa Ahonen olisi monimiljönääri ja arvostettu kulttihahmo, mutta meillä täällä hän on suuren yleisön unohtama. Ahosta on tallottu sanoilla eri yhteyksissä monin tavoin, hänet on julkisuudessa tuomittu muun muassa huonoksi isäksi!

Ansaitseeko tälläisen kohtelun yksi kaikkien aikojen urheilijoistamme, kilpailija joka antoi suuria, jännityksen täyteisiä ilonhetkiä suomalaisille penkkiurheilijoille sylikaupalla? Vastauksen tiedättekin.

Heikki Järvelin

Toivakka