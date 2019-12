Monilta tuntuu unohtuneen, miksi joulua vietetään

Miksi joulua vietetään? Asia nyt on vain niin, että Suomi on läpeensä luterilainen maa. Vuosi koostuu kaikenlaisista juhlista. Lähes kaikilla juhlilla on jokin uskonnollinen tausta.

Miksi joulua vietetään? Uutta vuotta? Loppiaista? Pääsiäistä? Helatorstaita? Helluntaita? Juhannusta?

On tainnut perimmäiset syyt unohtua. Jos jokin uskonnollissävytteinen joulujuhla risoo joitakin vähemmistöjä, niin antaapa risoa. Suurin osa kuitenkin, ainakin jouluna, mietiskelee joulun perimmäistä sanomaa. Uskooko siihen vai ei, se on sitten eri asia.

Mutta että perumaan joitakin joulujuhlia uskonnollisen ohjelmiston takia, se menee kyllä nyt äärimmäisyyksiin.

Jos tarkkaan miettii joululaulujen sanoja, niin eiköhän melkein laulusta kuin laulusta ainakin viimeisestä säkeistöstä paljastu juhlan varsinainen syy.

Kokemukseni on, että lapset tykkäävät laulaa joululauluja. Ongelma on täysin aikuisten ongelma. Aikuisten asenteen ongelma! Aikuiset pysykööt pois juhlista, jos ei juhla ole mieleen. Kyllä sinne riittää sellaisiakin, jotka iloitsevat jokaisesta esityksestä.

Sanoisin tuollaista kielteistä suhtautumista tiukkapipoisuudeksi, ahdasmielisyydeksi: ei hyväksytä mitään muuta kuin se oma, ”oikea” näkemys. Kohta ollaan tilanteessa, että mitään erilaisuutta ei hyväksytä: Samaan aikaan kouluruokalaan ei voi tulla kasvissyöjät, kun siellä on liharuokaa: se haisee niin pahalta.

Ylipainoiset eivät voi mennä sutjakoiden kanssa samaan voimistelusaliin. Lihavat ovat niin epäesteettisiä jne...

Hei Suomen kansa! Eikö muita huolia enää löydy?

Ne, joille uskonnolliset tai uskonnollissävytteiset juhlat ovat liikaa, pysykööt poissa. Ei voi opettajia vaatia tekemään jokaiselle erikoisryhmälle omaa juhlaa! Raja se on tässäkin asiassa! Piste!

Mietin vain itsekseni, mikä häly nousisi siitä, jos juhla pidettäisiinkin työväentalolla.

Turha on vedota maahanmuuttajiin tms. He eivät varmasti ole kaiken tämän takana. En ole ainakaan kuullut ainoankaan valittavan asiasta. Suurimpia kieltojen kannattajia ovat ihan supisuomalaiset kirkosta eronneet ja valtauskontoa voimakkaasti vastustavat.

Mielipiteeni on: Yksi juhla. Paikka vapaa. Luotan opettajien arviointikykyyn, millaisen juhlan järjestävät. Ystäväni Etelä-Suomesta ihmetteli: ”Ai, vieläkö te siellä provinssissa yleensä koulun juhlia järjestätte? Jos ei ole syytä juhlimiseen, on myös sellainen vaihtoehto, että jättää koko joulun väliin!