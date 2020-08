Monta kysymystä

UPM:n johtaja totesi, että Kaipola on sijaiskärsijä. Hän sanoi, että jokainen kivi tuotannon tehostamiseksi on käännetty ja tehdas on toimintakunnossa. Paperitehtaan henkilöstö on erityisosaavaa ja innovatiivista. Tehdas on OK – eli Jämsähän tässä on sijaiskärsijä, sekä ohessa koko Suomi.

Voidaanko demokraattisessa valtiossa sulkea toimiva tehdas kysymättä ensin valtiolta tukea? Onko pörssiyhtiöllä oikeus olla paikallisesti yhteiskuntavastuuton tehdessään näin suuria päätöksiä?

Herää myös kysymys siitä, mikä poliittinen tavoite on päätöksen takana. UPM:n tavoite on voiton maksimointi. Käytettiinkö nyt koronan aiheuttamaa poikkeustilaa ja sen pelkoja hyväksi? Päätös tehtaan sulkemisesta syntyi myös aikana, jolloin pääministeri pohti Suomeen työajan lyhennyksiä.

Jos Kaipola olisi Kontupohja, sen työntekijät voisivat perustaa yhtiön, joka ostaisi tehtaan. Toiminta saattaisi olla hyvinkin kannattavaa suomalaisessa omistuksessa ja pörssiin listautumatta.

Moni miettii näitä lukuisia inhimillisiä vaihtoehtoja, joiden toteuttamisen esteenä lienee vain tunteeton pörssiyhtiö ja vajavainen yhteiskuntajärjestelmä.