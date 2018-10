Motto on Raamatusta

Timo Hyytinen antaa ymmärtää (KSML 29.9.), että Elias Hydén on lanseerannut kymmeniä vuosia sitten syvällisen lauseen ”Henki on se, joka eläväksi tekee.”

Kyseinen teksti on on suoraan Johanneksen evankeliumin 6. luvun jakeesta 63. Eli Hydén on siteerannut Uutta testamenttia. Lause on lanseerattu eli tehty tunnetuksi suomen kielellä jo Agricolan toimesta 1500-luvulla. Alkujaan se on kommentti Jeesuksen pitämästä puheesta Kapernaumin synagoogassa.

Markku Rantalainen

Jyväskylä