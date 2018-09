Muistiviikko muistuttaa huolenpidon tärkeydestä

Tällä viikolla vietetään Muistiviikkoa. Sen tulee muistuttaa meitä kaikinpuolisesta terveyden edistämisestä ja myös iäkkäiden, niin muistisairaiden kuin muidenkin hoivaa tarvitsevien, hyvästä, turvallisesta ja arvostavasta huolenpidosta.

Varsin usein saamme lukea lehdistä kadonneista iäkkäistä, useimmiten muistisairaista henkilöistä. Keskisuomalainen julkaisi tällaisen uutisen 16.9. numerossaan. Tällä kertaa etsinnät päättyivät onnellisesti. Lehtitekstissä tuli erinomaisesti esille omaisten huoli kotona asuvasta muistisairaasta isästä.

Iäkkäiden hoivan valtavirta on ollut kotihoito. Siitä olemme tämänkin vuoden aikana saaneet lukea enemmän kritiikkiä kuin kiitosta. Hoitajien kiire, vaihtuvat hoitajat ja tiedonkulun ongelmat ovat tuttuja kaikille iäkkäiden kotihoidon tunteville.

Työn tehostamisen tie on inhimillisellä tasolla kuljettu loppuun. Hyvä kotihoito tarvitsee lisää resursseja ja se maksaa! Se meidän on hyväksyttävä.

Muistisairaat ja monet muita vaikeita ja eteneviä sairauksia potevat tarvitsevat myös laitoshoitoa, jota nykyisin pitää sanoa hoitokotiasumiseksi. Kritiikkiä, varmasti aiheellista, on saatu nähdä myös hoitokotien osalta alkaen puutteellisesta ilmastoinnista ja päätyen hoitajamitoitukseen. ”Haamuhoitajistakin” kerrotaan.

Vuosikausia jatkunut keskustelu hoitajamitoituksesta tulisi saada viimein valmiiksi. Tulisi määritellä tarvittava hoitavan ja muun henkilökunnan määrä ja muut vaatimukset.

Oleellista olisi määritellä myös tapa, jolla mitoitus lasketaan. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sitä se ei käytännössä ole ollut. ”Haamuhoitajien” ja vapaapäivällä olevien hoitajien laskeminen mitoitukseen ei anna oikeaa kuvaa henkilökunnan määrästä. Hyvä hoito ja hoiva hoitokodissa asuvalle tarvitsee lisää resursseja ja se maksaa! Sekin on meidän hyväksyttävä.

Uutena muotona hoiva-alalla on perhehoito iäkkäille. Se on vielä vähäistä, mutta todennäköisesti kasvava hoivamuoto. Kasvua vauhdittaisi se, että perhehoito tarjoaisi tekijälleen riittävän korvauksen työstä, jossa vastuu on 24 tuntia vuorokaudessa. Yllätys, yllätys, sekin maksaa! Tämäkin meidän on hyväksyttävä.

Iäkkäiden hyvä hoito ja hoiva on sivistysvaltion ominaisuus. Työskennellään kukin tahollamme, että se toteutuu.

Aira Korhonen

geriatri

kunnanvaltuutettu

kd:n K-S:n naispiirin pj.

maakuntavaltuutettu

Laukaa