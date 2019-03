Mummojen ja pappojen titaani hyötykäyttöön

Luin Keskisuomalaisesta mielenkiintoisen uutisen: naapurimaassamme Ruotsissa on kolme vuotta ollut voimassa sellainen laki, joka määrää kierrättämään polttohautauksessa tuleva metallijäte.

Uutisen mukaan on kerätty jo 60 tonnia titaania. Useammalla vainajalla kun on elimistössään paljon erilaisia proteeseja ja implantteja. Saatu tulo on euroina 9,5 miljoonaa valtion yleiselle perintörahastolle. Rahastoon kerätään ilman perillistä kuolleiden varat, ja siitä ohjataan rahaa yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Jestanpoo! Enpä ole turhaan vitsaillut esimerkiksi poikani pojille, kun ovat käyneet minua sairaalassa katsomassa, että teillä on tässä todella rautainen mummo. Nyt vasta älyänkin, minähän olen varsinainen titaanikaivos, sillä minulla on tosi paljon kaikenlaisia implantteja.

On monenlaista tekoniveltä, on luun sisässä olevaa vahviketta, ja viimeksi vielä koko reiden mitalta titaanista plootua. Jopa suussakin on hivenen samaa ainetta.

Nyt pitäisi saada Suomeenkin samanlainen laki. En tosiaan tiedä, mitä täällä Suomessa tehdään poltettujen omaisten titaanille, annetaanko ne perillisille vai kuinka. Voisin muuttaa mielipiteeni, jonka mukaan minua ei saa polttaa vaan pitää haudata ukkoni päälle sellaisenaan.

Olen jo pitkään ajatellut, että ei tällaisella romulla ole mitään virkaa eikä arvoa, joutaa panna maan poveen mitä pikimmin, mutta minähän olenkin todellinen rahasampo kuoltuani. En tiedä titaanin hintaa, eihän se kultaa tietenkään vastaa, mutta pitääpä ottaa asiasta selvää.

Joskus aikoinaan arvailin, mihin sairaalassa pannaan kaikki ihmisiltä leikkauksessa poistetut jäsenet. Vastausta en ole saanut siihen kysymykseen. Kukahan viisas keksisi niillekin jotain hyötykäyttöä, kun kaikenlainen kierrätys on tänä päivänä ykkösasia.

Jotain hyötyä kyllä pitäisi keksiä meistä vanhuksista, kun tulemme yhteiskunnalle tosi kalliiksi. Siitä on näinä päivinä kuultu, luettu ja nähty tosi paljon. Miljardi pitäisi saada lisää vanhusten hoitoon ja satoja hoitajia hoitamaan. Taitaa jäädä haaveeksi!

Se hyöty kyllä mielestäni on, että olemme ilmastonmuutoksessa ykkösasemassa. Emme pysty enää matkustamaan lentokoneella, emme muillakaan välineillä. Emme kuluta paljon, hiippailemme kotona, hamuilemme suuhumme mitä pystymme juuri ja juuri laittamaan.

Ei kulu paljon vettä, ei sähköä, vain juuri sen verran kuin säälliseen puhtauteen ja siisteyteen tulee. Ettemme elä kuin roskakorissa. Sekin on mahdollista, jos ei ole voimia minkäänlaiseen järjestyksen tai siivouksen pitoon. Tai jos rahat eivät riitä avun ostamiseen, kun ei itse pysty mitään tekemään.

Voi sanoa, että näinä päivinä on levitetty todellinen vanhusten valtakunta silmiemme eteen. ”Nettoa” pitäisi vanhusten hoidosta saada, kävi vanhusten miten tahansa. Kaikki me tulemme kerran vanhoiksi, myös päättäjät.

On mukava ajatella, että sentään edes joku ajatuksissa asettuu vanhusten asemaan hetkiseksi, vaikka ei siitä mitään apua olisikaan.

Liisa Mansikkaviita

Jyväskylä