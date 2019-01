Muovijätteet kiertoon nykyistä helpommin

Kotitalouksien muovijätteiden määrä on muodostunut jo niin suureksi, että kierrätys uusiokäyttöön on perusteltua. Elintarvikkeiden, kosmetiikan ja monien muiden päivittäistavaroiden muovipakkauksia tulee yllättävän paljon.

Mustankorkea onkin käynnistänyt Jyväskylässä muovinkeräyskokeilun parissa sadassa taloyhtiössä. Mustankorkean asiakaslehden mukaan asukkaat ovat halukkaita lajitteluun ja kierrätykseen.

Mielestäni myös monet omakotiasukkaat ovat kiinnostuneita muovijätteen kierrätyksestä. Jo parin kolmen hengen taloudessa tulee muovijätettä tilavuudeltaan yllättävän iso määrä. Sen toimittaminen johonkin harvoista keräyspaikoista on ongelma etenkin autottomille.

Toinen ongelma on jätteen laittaminen keräyskonttiin. Kontin suuaukko on jopa tavallisen kokoiselle henkilölle liian korkealla ja aukko kovin matala. Esineet on laitettava sinne yksitellen. Rasiat ja muut esineet saattavat laitettaessa kimpoilla maahan ja jäädä sinne.

Kun kotona kerätty muovijäte tuodaan kontille isossa kassissa, muovipussissa tai jopa säkissä, on jätteiden laittaminen konttiin pienestä aukosta turhauttavaa hommaa. Kontit tulee kehittää sellaisiksi, että jätepussit voi tyhjentää konttiin kaatamalla.

Mikäli muovijätettä halutaan kierrättää raaka-aineeksi eikä vain poltettavaksi kuivajätteenä on kierrätyksestä kerrottava enemmän. Jokaiseen talouteen tulee aika-ajoin jakaa tietoa keräyspisteiden sijainnista ja ohjeet keräykseen sopivista jätteistä.

Infoa tulee toistaa, sillä uuden asian juurtuminen luonnolliseksi ei tapahdu kertomalla siitä kerran. Toistuva tiedottaminen on kehityksen edellytys. Lisäksi muovijätteiden keräyspisteitä pitää olla huomattavasti tiuhemmassa ja kontit tulee kehittää sellaisiksi, että jätteen laittaminen niihin on helppoa. Kontit on tyhjennettävä riittävän usein, etteivät jätteet pursua ympäriinsä.

Lopuksi ote Mustankorkean asiakaslehden 2/2018 pääkirjoituksesta: ”Huoli maapallon hyvinvoinnista ajaa nuoria pohtimaan myös jätehuollon merkitystä. Onneksi meillä on kasvamassa tällaisia jätehuollon järkikasvatteja. Mutta oikeita tekoja ja asennemuutoksia tarvitaan jo ennen kuin tämä sukupolvi on täysin vastuussa omasta arjestaan.”

Pekka Lappi

kemisti, eläkeläinen

Jyväskylä