Musiikin kuuntelu on tärkeää minulle

Musiikki on jokaiselle yksilölle erilainen käsite. Minulle se tarkoittaa sitä, että kun kuulokkeet ovat korvillani, minulla on koko ajan jotain tekemistä. Jos et tee mitään samalla kun kuuntelet musiikkia, voit vain pysähtyä ja kuunnella tiettyjä ääniä ja sulkea itsesi pois ulkomaailmalta.

Kuuntelen musiikkia melkein koko ajan. Kuuntelen musiikkia enimmäkseen koulussa, koska se auttaa minua keskittymään ja piristää päivääni.

Musiikki on erittäin tärkeä osa elämääni, koska se auttaa minua olemaan oma itseni ja rentoutumaan. Eri musiikkityyli käy eri hetkeen. Jos on huono päivä täytyy tietenkin kuunnella alakuloisempaa tai aggressiivisempaa musiikkia. Joka hetkeen täytyy löytää se täydellinen kappale, joka korostaa tuntemuksiasi.

Musiikkia voi kuunnella monin eri tavoin. Voit käydä konserteissa tai festareilla, voit istua yksin kotona kuulokkeet päässä aivan hiljaa ja silti käydä läpi monia asioita päässäsi.

En ymmärrä ihmisiä, jotka eivät kuuntele musiikkia, koska itse olen tottunut taustalla soivaan musiikkiin niin paljon, etten voi kuvitella esseen kirjoittamista tai matematiikan tehtävien tekemistä ilman musiikkia.

Mielestäni musiikki kohentaa mielenterveyttä, koska se tarjoaa tavan purkaa tunteita, parantaa urheilusuoritusta, helpottaa stressiä ja vahvistaa sosiaalisia siteitä.

Usein keskustellaan kavereiden kanssa siitä, mitä uutta musiikkia on julkaistu tai löydetty. Konserteissa voi taas tavata samantapaisia ihmisiä.

Monesti musiikilla on myös jokin sanoma. Sillä voi esimerkiksi ottaa poliittista kantaa ja yrittää sitä kautta muuttaa yhteiskuntaa. Voit jakaa omia mielipiteitäsi ja ideoitasi musiikin välityksellä.

Tiivistettynä musiikki on minulle tärkeä asia jokapäiväisessä elämässä, joka auttaa minua olemaan oma itseni. Uskon, että maailmassa on paljon kaltaisiani ihmisiä, joille musiikki on tärkeä osa elämää.

Miska Pekkanen

Mankolan yhtenäiskoulu 8B

Jyväskylä