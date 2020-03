Musiikkitaloa kohti

Erkki Fredriksonin (KSML 21.3.) vanavedessä otan kantaa Jyväskylän sydän hankkeeseen. Koen sen velvollisuudekseni.

Minun on valitettavasti todettava, että kaupungin päättäjien ratkaisut viime vuosikymmenen aikana ovat tässä asiassa tuottaneet pettymyksen toisensa jälkeen.

Kun ensimmäisen kerran kohtasin ajatuksen uuden konserttitalon rakentamisesta, kaikki näytti hyvältä. Puhuttiin kulttuurikorttelisuunnitelmasta.

En tiedä ajatuksen alkujuuria, mutta katson sen silloisten päättäjien ansioksi. Eri puolella keskustaa mm. teatterin ovilaseissa oli tuolloin kulttuurikortelitarroja.

Ajatus sisälsi Kaupunginteatterin, Suomen käsityön museon, Taidemuseon ja uutena tulokkaana Konserttitalon, jolle oli varattu erinomainen paikka nurkittain kaupunginteatteria olevalle tontille. Ikävä kyllä tämä loistokas ehdotus ei koskaan toteutunut. Paikan saavutettavuus olisi ollut ylivertainen!

Seuraavassa vaiheessa tilattiin kyseiselle paikalle suunnitelma konserttitalosta. Näytti taas hyvältä.

Jostain tuli kapuloita rattaaseen ja suunnitelmasta luovuttiin. Teetettiin taas uudet piirustukset, nyt Paviljongin yhteyteen.

Konserttitalosta oli tulossa ikuisuuskysymys. Onneksi Paviljonki-vaihtoehto on siirretty syrjään. Sen pysyvä ongelma olisi ollut saavutettavuus.

Nyt on suunniteltu suurella vaivalla ”Jyväskylän sydäntä”, johon myös musiikkitilat sijoittuisivat. Perehtymättä tarkemmin eri vaihtoehtoihin olen samalla kannalla kuin Fredrikson kirjoittaessaan: ”konsertissa kävijä ei koskaan mene samalla kertaa taidenäyttelyyn saati kirjastoon”.

Kyseisiä tiloja ei tule sumputtaa pankkien sisäpihalle, jossa ne ovat autuaasti ”piilon vieressä”. Onneksi päätöstä ei ole vielä tehty. Jos hanke toteutetaan, melko pian tullaan katumapäälle. Tulipa tehtyä iso virhe.

Jyväskylä ansaitsee komean konsertti-/musiikkitalon. Sen tulisi olla edustava julkinen rakennus, josta me kaikki voimme olla ylpeitä.

Ei mennä siitä missä aita on matalin. Konserttirakennusta ei rakenneta muutamaa vuotta tai vuosikymmentä varten. Kun se tehdään, sen tulee olla ykkösasia.

Tähän tarvitaan avarakatseisuutta, näkemyksellisyyttä ja kulttuuritahtoa. Juuri kulttuuritahtoa on Jyväskylän päättäjiltä toistuvasti puuttunut.

Julkiset rakennukset ovat oman aikakautensa pysyviä muistomerkkejä. Tällöin on avainasemassa se miljöö, johon rakennus sijoittuu ja miten sen arkkitehtoniset ulottuvuudet sulautuvat taustaansa.

On suuri ilo, kun voi kädellään viitata rakennuksen suuntaan ja sanoa: ”Tuolla se on: meidän musiikkitalo.”

Jyväskylän sinfoniaorkesteri ansaitsee ja on jo kauan ansainnut heille varta vasten rakennetut soivat tilat. On hyvä panna merkille, että tuskin miltään muulta esittävän taiteen alalta meillä on mahdollisuus saada esiintyjiä suoraan maailman huipulta.

Tämä perustuu pitkälle kapellimestari Ville Matvejeffin hyviin kontakteihin ja päämäärätietoiseen työhön. Hänen optimisminsa uuden konserttitalon rakentamisen suhteen ansaitsee meidän taustatukemme.

Vastikään kuulin, että Lahden Sibelius-talon rakentaminen päätettiin aikanaan yhden äänen enemmistöllä. Ja mikä vetovoimatekijä siitä onkaan tullut. Tällä tasolla tulisi meidänkin toimia.

Sanomalehti Keskisuomalainen on suurenmoisella tavalla vuosikausia tukenut Kaupunginteatteria upeilla ulkolakanoilla. Minua kiinnostaa se, miten Keskisuomalainen suhtautuu Musiikkitaloon. Onhan kysymyksessä koko Keski-Suomen asia.