Mustamaalattu presidentti

Oletko ajatellut, miltä tuntuisi olla Yhdysvaltain presidentti – presidentti, jota mustamaalataan? Minusta se ei tuntuisi mukavalta. En haluaisi herätä joka aamu ja kuulla minkälainen juoru minusta on taas levitetty. Ei se olisi sinustakaan mukavaa, jos jokaista askeltasi tarkkailtaisiin ja sinua vastaan yritettäisiin koko ajan nostaa syytettä.

Presidentti Donald Trump ei mielestäni missään nimessä ansaitse tällaista kohtelua. Suhtautumista häneen on siis ehdottomasti muutettava. Ei hän ole mikään paha ihminen – ei pahempi kuin kukaan muukaan. Myönnän, että hänellä on omat heikkoutensa, mutta niiden perusteella ei pitäisi mustamaalata koko persoonaa.

Ensiksikin Trump voitti presidentinvaalit aivan laillisesti. Sitä on yritetty väännellä ja käännellä, mutta ei ole löydetty yhtään pitävää perustelua vaalituloksen virheellisyydestä. Trump on siis Yhdysvaltain laillinen presidentti.

Trumpin luotettavuutta voidaan perustella muun muassa sillä, että hän on pitänyt kaikki vaalilupauksensa. Kaiken lisäksi hän on lähtenyt ajamaan uudistuksia, jotka ovat olleet aikeissa jo vuosikymmenien ajan. Virkakautensa aikana Trump on myös saanut painettua työttömyyden aivan pohjalukemiin, noin neljään prosenttiin.

Trump on myös muillakin tavoin pyrkinyt ajamaan Yhdysvaltojen asiaa. Esimerkiksi turvallisuustasoa on nostettu hänen aloitteestaan. Ja arvaapa, mitä hän on saanut palkaksi kaikesta tästä hyvästä toiminnastaan: pelkkää moitetta.

Minusta olisi siis kohtuullista, jos me kunnioittaisimme sitä suurta työtä, jota tämä mies on tehnyt Yhdysvaltojen ja muun maailman hyväksi. Tiedän kyllä sen, että presidentti Donald Trumpin puhe ei ole aina kuin enkelin, mutta ei sen sellainen tulisikaan olla. Kuka nyt lempeällä puheella saa pidettyä koko maailman politiikkaa pystyssä?

Jeremias Manninen

Jyväskylän kristillinen koulu, 8A