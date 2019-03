Muuramen koululaiset kuntarajojen kahleissa

Toteutuuko Muuramessa koulutuksellinen tasa-arvo?

Miksi lasten perusopetukseen käytetään vain valtion vaatima minimituntimäärä?

Lapsemme saavat peruskoulunsa aikana yhden kesäloman verran vähemmän opetusta kuin Jyväskylässä.

Muurame on myös evännyt koululaisiltaan monipuolisen kieliopetuksen. Kunta ei tarjoa alakoulussa mahdollisuutta toiseen vieraaseen kieleen (A2). Valtakunnassa tunnistetaan globaalin kilpailun haasteet, mutta Muurame tarjoaa pienille koululaisille itsepäisesti vain englannin opetusta.

A2-kielivalinnan kustannukset ovat minimaaliset ja valtio rahoittaa monipuolisen kieliopetuksen hankkeita.

Perusteita kapeaan kieliopetukseen ei ole kuntalaisille esitetty.

Tuore esimerkki kunnan vanhakantaisuudesta on sivistyslautakunnan päätös kumota (äänin 5–4) esitys perusopetuksen yläkoulun liikuntaluokasta.

Kun keho ja mieli muuttuvat nopeasti, liikuntaluokka tukee urheilua harrastavan nuoren koulunkäyntiä ja hyvinvointia sekä auttaa pitämään kokonaiskuormituksen inhimillisenä.

Nuori saattaa käyttää kouluun ja harjoitteluun yli 50 tuntia viikossa.

Jyväskylän kokemuksista tiedetään, että liikuntaluokka edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia. Se lisää koulun yhteistyötä urheiluseurojen ja esimerkiksi Olympiakomitean Akatemiaohjelman kanssa.

Liikuntaluokan perustaminen ei olisi tuonut merkittäviä lisäkustannuksia kunnan opetustoimelle.

Sivistyslautakunnan päätöksen perustelut on salattu. Muuramen kunnan Aktiivinen kuntalainen – ja Liikkuva Muurame – strategia ei toimintana ilmene.

Muurame on väestörakenteeltaan Suomen nuorimpia kuntia ja veropohja on keskivertoa vahvempi. Kunta mainostaa itseään hyvänä kasvun paikkana mutta menee yli sieltä, missä aita on matalin.

Asuinpaikkaa etsivän lapsiperheen on hyvä tiedostaa erot perusopetuksessa. Naapurikaupungin monipuolisempaa perusopetusta voi hyödyntää vain vaihtamalla kotikuntaa, minkä Muurame näyttää kuntaliitosta vastustaessaan unohtaneen.

Perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa laaja-alaista osaamista, johon liittyy suomalaisen kielivarannon monipuolistaminen ja kestävään elämäntapaan kasvattaminen. Eikö tämä velvoita myös muuramelaista kuntapäättäjää?

Maarit Valtonen

neljän koululaisen äiti

Muurame