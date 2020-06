Muuramen kuntapolitiikka muutoksessa

Olin pitkään keskeisellä paikalla Muuramen kuntapolitiikassa; kaksi viimeistä kauttani valtuuston puheenjohtajana.

Ennen aktiiviaikaani muistan kunnan voimakkaan kasvun 1970-luvulla. Päätöksenteko oli nopeaa kunnanvaltuustossa; ns. alkutoimet veivät asialistalla suurimman ajan! Hallituksen esitykset hyväksyttiin nuijan kopautuksilla. En pitänyt tapaa ihanteena, mutta se sopi sen aikaisille päättäjille ja silloin korostetulle Muurame-hengelle.

Omana aikanani tilanne muuttui. Oli enemmän keskusteluja, mutta hallituksen esitykset menivät viimeistään äänestyksen jälkeen lähes poikkeuksetta läpi.

Nyt kun olen enää sivustakatsoja, saan huomata, että jokin on muuttunut Muuramen päätöksenteossa ja kokouskulttuurissa merkittävästi.

Nykyiselle valtapuolueelle (kesk.) ei riitä enää kunnanhallituksen pöytä ja valtuustosali.

Politiikkaa halutaan tehdä isommissa kammareissa. Siihen maakuntalehti on tietenkin aina valmis. Ja onhan muistettava, että ensi vuonna on kuntavaalit ja kunnanjohtajan valinta.

Viime vaaleissa keskusta menetti kannatustaan, mutta vain vahvisti asemiaan poliittisena voimana. Kiitos epäpoliittisen, vain kiusantekoon muodostetun koalition! Liekö tällä merkitystä nyt julkisuuteen tulleeseen oireiluun?

Kunta tarvitsisi nyt uuden veturin ja puolueet johtohenkilöitä, joille on tärkeintä, että karavaani kulkee! Arvostelijoita on jo riittävästi, vastuunkantajista on ainainen pula. Ja varsinkin heidän tukijoistaan. Kukaan ei yksin kunnallispolitiikassa päätä mitään!

Muuramen kunnalla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin menestyä. Sillä ei ole mahdollisuuksia alkuunkaan samanlaiseen taloudenpitoon ja päätöksentekoon kuin sitä ympäröivällä kaupungilla näyttää olevan.