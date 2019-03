Muuramen opetus- palvelu on laadukasta

Jokainen vanhempi toivoo lapselleen parasta. Tämä koskee myös koulun ainevalintoja ja opetuksen erityispainotusta, kuten Maarit Valtonen kirjoitti (KSML 27.3.). Hän oli huolissaan siitä, että Muurame ei tarjoa alakoulussa mahdollisuutta toiseen vieraaseen kieleen eikä liikuntapainotteisuuteen yläkoulussa.

Koulutuksen tutkijana en olisi huolissani, jos kaikki toivotut valinnat eivät toteudu ala- ja yläkoulussa. Tiedollisia tavoitteita ehtii saavuttaa myöhemmin.

Lapsen ja nuoren kasvulle tärkeämpää on, että hänellä on turvallinen ja välittävä koti, jossa vanhemmilla on aikaa lapselle. Tärkeä on myös kouluympäristö, jossa tuetaan hänen kasvuaan kokonaisvaltaisesti ja hänestä välitetään. Vanhempien arjessa osoittama kiinnostus lapsen asioihin, niin kouluun liittyviin kuin muihinkin, on tutkimusten mukaan yksi tärkeimmistä koulumenestykseen vaikuttavista tekijöistä.

Perheemme nuorten kokemusten pohjalta teidän, että heillä oli Muuramessa turvallinen kouluyhteisö, jossa kaikki tunsivat toisensa.

Matemaattisesti lahjakas esikoinen kirjoitti ylioppilaaksi kotikunnan lukiosta, vaikka matematiikkalukiotakin hänelle ehdotettiin. Hän on nyt lähes valmis diplomi-insinööri ja vakituisessa työpaikassa vaativassa elektroniikan kehitystyössä. Kouluaikaisia kavereita on edelleen parhaiden kavereiden joukossa. Muuramessa käytyjen koulujen pohjalta on ollut hyvä ponnistaa.

Asuinpaikkaa etsivät perheet voivat punnita, arvostavatko enemmän suuren Jyväskylän laajempaa valinnaisuutta perusopetuksessa vai turvallista, pienempää kouluympäristöä ja toimivia terveydenhoito- ja sosiaalipalveluja.

Asuessani Jyväskylässä yli 25 vuoden ajan en koskaan edes yrittänyt päästä julkiseen hammashoitoon. Julkista terveydenhoitoa käytin vain akuuteissa tilanteissa. Muuramessa käytän vain oman kunnan hammashoitoa, jonne aina pääsee. Työterveydessä asioin vain selkeästi työhön liittyvissä asioissa. Omalle, kokeneelle lääkärille Muuramen terveyskeskukseen saa ajan nopeasti, palvelu on laadukasta ja paljon lähempänä. En voisi enää ajatella muuttavani Jyväskylään. Olen ylpeä dynaamisesta Muuramestamme!

Päivi Lampila

koulutuksen tutkija, FT

Muurame