Muutokset vietävä Jämsässä maaliin

Kaikkia meitä arvioidaan sen perusteella, mitä me sanomme, miten toimimme ja minkälaisen kokonaiskuvan itsestämme annamme. Jämsän kaupunginjohtaja Ilkka Salminen on hyvä esimerkki. Jämsän seutu ja Keskisuomalainen tekivät jutun kaupunginjohtajasta aiheesta, ”onko sillä väliä, minne veronsa maksaa”. Asia synnytti myrskyn vesilasissa kaupunginjohtajan mukaan. Sama myrsky jatkuu organisaatioselvityksestä, jos Jämsän tilanne ei muutu.

Kaupunginjohtaja Salminen voi tyynnyttää omalla toiminnallaan myrskyn. Jokaisesta toiminnasta on seuraus, me koemme sen joko positiivisesti tai negatiivisesti. Jämsän on aika synnyttää positiivisia kokemuksia niin asukkaille kuin yrittäjille. Vanhoista pinttyneistä asenteista ja ajattelusta on luovuttava.

Muutos synnyttää aina pelkoa ja protestia. Mutta muutos kannattaa silti tehdä. Se tehdään ottamalla organisaatioselvityksestä hyvät asiat ja viedään ne viivyttelemättä maaliin. Hyvää selvityksessä on elinvoimatoimiala, joka poistaa päällekkäisyyksiä ja on heti perustettava.

Johtamista on kehitettävä, koska johtaminen on taito, jota voidaan myös kehittää.Johtamista tarvitaan aina, jos on enemmän kuin yksi työntekijä, työntekijöiden määrään vaikuttaa työn määrä ja tarvitaanko erikoisosaamista. Molemmissa noudatettava lakia, molemmissa on strategia ja visio. Tämän takia kaupunkia johdetaan kuin yritystä.

Kouluverkkoa on kehitettävä. Tietokoneavusteinen opetus on kehittymässä multimediaksi, jossa televisiokuva voidaan yhdistää äänensiirtoon ja tietotekniikkaan, opettajasta tulee valmentaja ja opettaja, joka voi opastaa uudessa roolissaan useampia oppilaita ja jokaista oppilasta jopa yksilöllisemmin kuin perinteisessä luokanopettajan roolissa. Multimedia tuo opetuksen mistä vain ja minne vain.

Jämsän kaupungin on järjestettävä palvelut, ei lopettaa niitä. Jotta tämä olisi mahdollista työpaikkoja on tultava lisää ja se edellyttää, että palveluilla ja tavaroilla on kysyntää.

Arttu Lahtinen

Jämsä, Juokslahti