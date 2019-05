Muutto ja muutos

Suomessa on poliittinen puolue, jonka retoriikassa hyvin usein vilahtaa sanahirviö ”haittamaahanmuutto”. Kun tunnen kymmeniä maahanmuuttajia, olen kummastellut, että kukahan noista lienee se haitta. Kaikki ovat ahkeria ja kunnollisia ihmisiä, ja mikäli heihin on uskominen, niin niinpä ovat pääasiallisesti myös heidän maamiehensäkin.

Sitten luin eräästä lehdestä, että Saksasta on paennut Suomeen ja joihinkin muihinkin maihin Saksassa konkurssiin ajautuneita tuulivoimayhtiöitä.

Siitähän se löytyi. Totta kai on haitallista, jos ulkomaalainen yhtiö tulee lypsämään suomalaisten veronmaksajien rahoja ja vie Suomen valtiolta saamansa tuen avulla syntyneet voitot Saksaan.

Kaipa se jotenkin on mahdollista, sillä Suomeen perustettu yhtiö on kuitenkin uusi yritys, joka ei ole vastuussa emoyhtiönsä Saksassa tekemistä veloista.

Koska tuulivoima muutenkin on vahingollista, niin on ihan oikeutettua nimittää näiden yhtiöiden harjoittamaa maahanmuuttoa haittamaahanmuutoksi.

Olen kyllä tietoinen, että tuo alussa mainitsemani puolue kokee myös tuulivoiman kokonaisuudessakin haitalliseksi, josta kunnia sille, sillä epäilemättä se on oikeassa näin todetessaan.

Maahan muuttavien ihmisten suhteen olen kovasti eri mieltä. Kun ihmisistä on kysymys, maahanmuuton vaikutukset ovat kovasti positiiviset.

Tulijoiden määrä tänne Suomeen on varsin vähäinen, joten sitä ei voida sellaisenaan verrata niihin maihin, joissa oikeasti on nähty myös ”pakolaistulvia”. Mehän nimitämme tulvaksi jo tilannetta, jossa rajan yli tulee yhden jalkapallo-ottelun yleisömäärän verran ihmisiä.

Sveitsi on hyvinvoinnin mallimaa. Sellaisena me useimmiten sen esittelemme, täysin unohtaen, että joka neljäs sveitsiläinen on maahanmuuttaja. Hyvin saman suuntainen on tilanne Saksassa ja jopa Ruotsissa.

Hyvin herkästi me kaivamme negatiivisia maahanmuuttoon liittyviä asioita naapurimaastamme jälleen unohtaen, että me suomalaiset olemme Ruotsin suurin maahanmuuttajaryhmä.

On tietysti totta, että olemme osaltamme auttaneet Ruotsin talouskehitystä, mutta niin ovat tehneet muutkin maahanmuuttajat. Ei ole epäilystäkään, etteikö sama hyvä olisi odotettavissa myös Suomessa, kunhan osaamme lopettaa rasistiset höpötykset.

Luultavaa on, että rasistisuus ei lopeta maahanmuuttoa eikä estä sen mukanaan tuomaa positiivista kehitystä, mutta ehkä se hieman vaikeuttaa näiden uussuomalaisten kotoutumista.