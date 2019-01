Myös julkisuuden henkilöt kaipaavat yksityisyyttä

Haluaisitko tulla katsotuksi niin kuin olisit jotain ihan eri luokkaa muihin verrattuna? Minusta tuntuu, että et haluaisi. Niin, miksi katsoisit joitain muita ihmisiä niin?

Julkisuuden henkilöt ovat myös normaaleja ihmisiä, niin kuin minä ja sinä, vaikka he ovatkin kaikkien ”nähtävillä” ruudulla tai livenä.

Olen melko varma, että osa heistä haluaisi vain kävellä kaduilla normaalisti ja ilman, että heitä tunnistettaisiin joka sekunti. Luultavasti se ei haittaisi, että heidät pysäytettäisiin silloin tällöin, mutta hekin ansaitsevat ja tarvitsevat yksityisyyttä.

Julkisuuden henkilöillä on tarpeeksi vaikeaa. Heillä voi olla spesiaaliruokavalio, treenausta ja kaiken maailman haastatteluja. Jos siihen päälle lisätään yli-innokkaat fanit, he ovat varmasti hyvin stressaantuneita ja väsyneitä.

Ymmärrän, että joku haluaa seurata idoliaan, mutta sitä ei saisi viedä vainoamisen tasolle. Eikö se ole jo tarpeeksi, että he jakavat osia elämästään sosiaalisessa mediassa esimerkiksi Twitterissä tai lnstagramissa?

Heitäkin pitäisi kohdella niin kuin muuta yhteisöä. Se on oikein, jos on fani ja haluaa näyttää sen ja jos haluaa tukea heitä, mutta täytyy tietää, milloin liikaa on liikaa.

Haluaisin, että ajattelisit hetken, miten itse kohtelet julkisuuden henkilöitä ja mietit, oletko mennyt ”rajan” yli.

Lotta Vehviläinen

Mankolan yhtenäiskoulu 8D

Jyväskylä