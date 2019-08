Mykkäsen malli lisäisi kivihiilen käyttöä

Jo 2000-luvun ensimmäisinä vuosina kivihiilen ja sen vanavedessä turpeen asteittaiseen alasajoon sitoutuivat monet puolueet. Suurin hiilenkäyttäjä Helsinki lupaili, että se luopuisi hiilen käytöstä hyvissä ajoin 2010-luvulla.

Näin ei kuitenkaan käynyt. Ei käynyt Helsingissä eikä muuallakaan, koska Kataisen hallitus, jossa myös vihreät olivat mukana, muutti kivihiilen ja keveämmin verotetun turpeen verosuhdetta kivihiilelle edullisemmaksi.

Vaikka Kataisen hallitus joutui sittemmin palaamaan lähemmäs entistä, seurauksena ennätti olla kivihiilen lisääntyvä käyttö. Samalla suunnitelmat hiilestä luopumiseksi siirtyivät ajassa entistä kauemmaksi erityisesti kokoomuksen ja vihreiden hallitsemalla pääkaupunkiseudulla.

Kun näytti ilmeiseltä, että hiilen ja sen perässä turpeen polttelu jatkuisi vähintäänkin pitkälle 2030-luvulle, ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen teki esityksen, ja eduskunnan enemmistö sen hyväksyi, jolla hiilen käyttö kiellettiin lailla vuoteen 2030 mennessä.

Nyt kokoomuksen ryhmänjohtaja Kai Mykkänen haluaa keventää kokoomuksen vastuuta Helsingin seudun hiilenmustasta energiapolitiikasta. Helenin kaukolämmöntuotannossa 53,4 %, sähkössäkin noin kolmannes, perustuu uusimman tilaston mukaan hiilen käyttöön. Näissä oloissa Mykkänen siis kiirehtii turpeen verotuksen kiristämistä, mutta ei kivihiilen!

Mykkäsen linja johtaisi samaan, mikä tapahtui Kataisen hallituksen aikana. Eli, polttoaineen ajojärjestys laitoksissa siirtyisi nykyistäkin enemmän turpeesta hiilelle.

Mykkäsen arvio, että hänen mallinsa seurauksena liikenteen polttonesteiden veroja ei tarvitsisi kiristää on liikennettä kosiskeleva, muttei paikkaansa pitävä. Ei se lisäverotuotto ainakaan turpeesta tulisi, koska laitokset siirtyisivät turpeesta hiilen käyttöön.

Jos siis Mykkäsen mielestä kaukolämmön piirissä olevaa asumista pitäisi kurittaa nykyistä enemmän, miksei sitten niin, että kummankin, sekä hiilen että turpeen verotusta kiristetään verosuhde säilyttäen. En esitä tätä, mutta jos toista, niin miksei toistakin!

Muistutan, että vielä 2014 ministeri Vapaavuoren johtamassa kaikki puolueet kattavassa niin sanotussa Peikko-ryhmässä oltiin yhtä mieltä siitä, että ensin on ajettava alas kaikki fossiiliset polttoaineet (sähkön ja lämmön tuotanto) ja sitten kotimainen fossiilinen eli turve.

Nyt Mykkänen haluaa mieluummin Uralin takaa kärrättävää hiiltä. Sen käyttö aiheuttaa ehkä vähän vähemmän päästöjä kuin turve. Mutta sen kaivamisesta Uralin takaa ja sen tuhansien kilometrien kuljetuksesta syntyvä hiilijalanjälki on suuri.

Selvää on, että myös turpeen käyttö on ajettava 2030-luvulla nykyistäkin vähemmäksi. Nyt sen osuus on Suomessa energian loppukulutuksesta noin 4 % eli selvästi pienempää kuin hiilen. Tuvetuotannossa on 0,6 % turvemaiden pinta-alasta.

Paikallisuus, puun polton vaatima polttotekninen kumppanuus ja huoltovarmuus puhuvat sen puolesta, että turpeen veron tulee olla hiilen veroa kevempää. Tästä syystä sen alasajon on syytä tulla hiilen perässä.