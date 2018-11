Näin toimii Jyväskylä

Kävin terveyskeskuksessa polvi-, lonkka ja selkäsärkyjen takia. Lääkäri tutki, laittoi lähetteen verikokeisiin ja antoi puhelinnumeron terveyskeskuksen fysioterapeutille. Käski jumpata ja kävellä.

Kysyin, voisiko päästä lisätutkimuksiin kuten magneettikuvaukseen, reumalääkärille tai fysiatrille. Voimakkatkaan särkylääkkeet eivätkä kipupiikit auta koviin kipuihin. Yllätyin kun lääkäri sanoi: ”JYTE on kieltänyt meitä lähettämästä eteenpäin. Ei käy enää niin kuin maalaiskunnan aikaan että lääkärit omaa harkintakykyään käyttäen voivat lähettää erikoissairaanhoitoon.”

Voiko JYTE sanella, miten terveyskeskuslääkärit saa hoitaa potilaitaan? Onko tämäkin niitä ”hyviä asioita” mitä saatiin, kun liityttiin kaupunkiin?

Nähtävästi JYTE haluaa pitää erikoissairaanhoidon kustannukset pienenä, kun ei lähetä jatkohoitoon. Sitten vuosien kivun ja kunnon huononemisen takia edessä on sairaalahoito tai vanhainkoti kun muuten ei enää pärjää. Tuleeko se halvemmaksi vai onko vanhuksen paikka kotona sängynpohjalla? Tämä toiminta on varmaan sitä uutta nykyaikaa , jossa maailma on vain nuorten ja terveiden. Ikäihmiset pärjätköön omillaan.

Seuraavana aamuna koin uuden yllätyksen. Keskisuomalainen kirjoittaa: ”Ratapihan kattamisen selvitys käynnissä.”

Onko järkeä? Eikö kaupungilla ole muka tarpeeksi rakennusmaata että tarvitsee rakentaa ratapihan päälle? Rahat suunnitteluun on jo varattu kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen.

On suunnitteilla Hippos-hanke, parkkitalo Kirkkopuiston alle ja ehdotettu on jopa gondolihissiä Harjulta satamaan.

Tiedän kyllä että tekninen puoli tarvisee oman budjettinsa; olinhan itsekin 12 vuotta teknisessä lautakunnassa, josta 8 vuotta puheenjohtajana.

Täytyy päättäjien kyllä tietää, mikä on järkevää ja tarpeellista. Onko heidän mielestään tärkeämpää katettu ratapiha vai ihmisten terveys ja hyvinvointi?

Muistakaamme me ikäihmiset, ketä seuraavissa kunnallisvaaleissa äänestämme, kun seuraamme nykyisten päättäjien toimia ja päätöksiä.

Esimerkiksi kotipalvelussa on tilanne, että vanhusten luona ei kerkeä olla kuin kymmenisen minuuttia. Mitä siinä paljon kerkeää tekemään muuta kuin sanoa päivää, antaa lääkkeet ja kiireesti juosta jo seuraavaan paikkaan, kun kännykkään ohjelmoitu työvuorolista näyttää jo punaista.

Ei kaikki tarvitse enempää aikaa, mutta suurin osa yksin asuvista tarvitsee muitakin palveluita. Jyväskylässä tavoitteksi on asetettu, että 75 vuotta täyttäneistä 93% asuisi kotona ta kodinomaisessa asunnossa vuoteen 2025 mennessä. Aikamoinen yhtälö saada onnistumaan näin nopeasti.

Suunnitelmiahan voi tehdä, mutta miten se sitten toteutuu. Ikäihmiset ovat sellainen hiljainen ja vähään tyytyvä porukka, maksavat verojakin enemmän kun työssäkäyvät ja verotulot käytetään rakentamiseen ja uuden suunnitteluun.

Tuula Järvinen

eläkeläinen

vanhusneuvoston jäsen

Jyväskylä, Palokka