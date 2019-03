Näistä vaaleista tulee sote-vaalit, ja seuraavalla hallituksella on helpompaa. Virkamiestyö maakunnissa ja ministeriöissä on ollut pitkäjänteistä ja hyvät pohjat on tehty.

Veronmaksajien rahat, 200 miljoonaa, eivät ole menneet hukkaan.

Kokonaisuus oli nyt liian iso pala purtavaksi ja aika ei riittänytkään. Isot uudistukset on parempi tehdä pienempinä osina, tässä on viisastuttu.

Kristillisdemokraatttien eduskuntavaaliohjelmassa ”Sote-mallin kehittäminen” on kuin onkin monelta osin yhteneväinen hallituksen esityksen kanssa. Siinä puhutaan sote-alueista.

Maakuntia voisi tosiaan olla esimerkiksi 5 tai 9 tai 12 tai 18, riippuen siitä, miltä palvelusektorilta asioita tarkastellaan. Perustuslakivaliokunnan hyväksyntä on kuitenkin jo 18:lle maakunnalle.

Työterveyshuolto pitää huomioida kapitaatiokorvauksia (kiinteitä korvauksia) laskettaessa. Suoriteperusteiset korvaukset (Kela-korvauksia vastaavat) soveltuisivat suun terveydenhuoltoon.

Varsinkin aikuisväestöllä joudutaan tekemään paljon korjaavia toimenpiteitä ennenkuin päästään ylläpitohoitoon ja hammassairauksia ehkäisevään vaiheeseen.

Suun terveydenhoidolla on huomattavan tärkeä yhteys yleissairauksiin ja siten myös sairauksien ehkäisyyn ja kustannusten hillintään.

Valinnanvapaus tulee ottaa porrastaen käyttöön, kuten oli suunniteltukin. Aluksi sen voisi rajata perusterveydenhuoltoon ja asteittaen, mutta rajatusti asiakassetelein erikoissairaanhoitoon.

Henkilökohtainen budjetti sekä asiakassetelit vanhusten ja vammaisten hoidossa ja kotihoidossa parantavat palvelujen saatavuutta. Asiakassetelit myöntäisi maakunnan liikelaitos.

Kunnilla on ollut verotusoikeus, mutta ne eivät ole kyenneet ratkaisemaan näitä nykyisiä ongelmia.

Leveämmät hartiat tarvitaan – ja uudistus.

Riitta Ryynänen

hammaslääketieteen lisensiaatti

kansanedustajaehdokas (kd.)

Keuruu