Naiset ovat viisaita, itsenäisiä ja vahvoja

Ennen lastensaduissa prinsessa ei ollut sankari, vaan pelkkä prinsessa. Prinsessa, joka odottaa viisasta ja vahvaa prinssiä pelastamaan pulasta ja lopettamaan sadun onnellisesti.

Nykyään prinsessoja on monenlaisia, esimerkiksi Vaiana, Belle ja Tähkäpää. Lapset seuraavat ohjelmia, joissa on vahvoja ja viisaita naisia, tai sitten ihan tavallisia sankarityttöjä, jotka näyttävät, millaisia naiset oikeasti ovat.

Olen kasvanut näiden sankarityttöjen ympäröimänä ja minut on kasvatettu siihen, että naiset pystyvät tekemään mitä vaan ja he saavat tehdä mitä vaan.

Sen vuoksi minua ihmetyttää, kuinka lehdistä voi lukea useasti julkisuuden naisista ja kuninkaallisista, mutta lähes aina nämä uutiset kertovat vain heidän uusista hiustyyleistä ja asuistaan, eivät siitä, mitä he ajattelevat.

Samalla tavalla monissa suosituissa elokuvissa älykkäät naiset on kuvattu henkilöiksi, jotka eivät kiinnitä ulkonäköönsä paljoakaan huomiota. Sen sijaan epä-älykkäämmät naiset kulkevat hienoissa vaatteissa ja hiukset viimeisen päälle laitettuna.

Ajattelemme mielellämme, että Suomi on tasa-arvoinen maa. Kuitenkin myös täällä tapahtuu naisten syrjintää.

Koulussa esimerkiksi liikuntatunnilla saattaa joutua tilanteeseen, jossa sinulle vitsaillaan siitä, että et voi tehdä jotain asiaa vain sen takia, koska olet tyttö.

Naisia aliarvioidaan, heitä kohtaan on ennakkoluuloja, eikä heitä oteta vakavasti.

Ajattelemmeko todella, että jos nainen on kaunis, hän ei voi olla viisas eikä voi menestyä muulla tavalla kuin kauneutensa takia?

Suomessa tilanne on kuitenkin ihan hyvä verrattuna moniin muihin maihin. Lukuisissa maissa naiset eivät pysty elämään lähellekään tavallista elämää vain sen takia, että he ovat naisia.

Useissa maissa on vieläkin käytössä pakkoavioliitot, eli nainen ei saa päättää itse edes sitä, kenen kanssa menee naimisiin.

Luulemmeko sen vuoksi, että esimerkiksi naisia esineellistävistä lehtijutuista ja elokuvista ei tarvitse välittää?

Suurin osa ihmisistä on varmasti sitä mieltä, että naiset eivät ole kauniita esineitä, jotka on hankittu koristeeksi, heitä ei voi siirrellä paikasta toiseen ja tarvittaessa heittää kaatopaikalle, kun he eivät enää sovi sisustukseen.

Naiset ovat viisaita, itsenäisiä ja vahvoja ihmisiä.

Ajattelemmehan näin myös arkielämässä?

Venla Jokinen

Mankolan yhtenäiskoulu 8.lk

Jyväskylä