Naisten palkanmaksu päättyi jo lokakuun alussa

Naisten palkkapäivä oli 2.10. 2018. Palkkapäivä lasketaan vuosittain Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin tiedoista vertaamalla naisten ja miesten keskiansioita.

Naisten palkka on tänä vuonna 83,9% miesten palkoista, mikä merkitsee sitä, että naiset työskentelevät loppuvuoden, kaksi kuukautta, laskennallisesti palkatta.

Naisten pienet palkkatulot vaikuttavat luonnollisesti myös maksettaviin eläkkeisiin. Suomalainen nainen saakin eläke-eurostaan vain vajaat 70 senttiä mieheen verrattuna.

Vuosikaudet on pyöritetty työelämän tasa-arvoa edistäviä ohjelmia. Joskus nuo palkkaohjelmat ovat päässeet mukaan ihan hallitusohjelmiinkin, mutta ei enää viime vuosina. Asia on siis yhä ratkaisematta, tässä “tasa-arvon mallimaassa”. Suomessa työmarkkinat ovat jakautuneet vahvasti sukupuolen mukaan. Sosiaali- ja terveysala on hyvin naisvaltainen, ja esimerkiksi ammattijärjestö Tehyn jäsenistä 92% on naisia.

Palkka-tasa-arvoa on kuluneella hallituskaudella vienyt alaspäin mm. julkisen puolen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille äärimmäisen kipeä lomarahaleikkaus. Tämä 30%:n lomarahaleikkaus on edessä meillä vielä ensi kesänä – siitäkin huolimatta, että koko maan talous porskuttaa nyt noususuhdanteessa. Kiky on siis ollut taas yksi toimenpide palkkaerojen kasvussa.

Suomalaisen demokratian päivää vietettiin 4.12. Jos olimmekin ensimmäisiä maita maailmassa, jossa naiset saivat täysivaltaiset oikeudet äänestää ja olla mukana päätöksenteossa, on meillä vielä kovin pitkä matka demokratianpolkua tasa-arvon tiellä edessä.

Islanti oli Suomen tavoin edelläkävijä naisten äänioikeuden saannin suhteen.

Tänä päivänä Islanti on myös palkkatasa-arvon mallimaa ja maa, jossa muun muassa syntyy paljon lapsia. Islannissa lapsen saamisen kulut ja hoitovapaat on jaettu tasaisesti niin vanhempien, isän ja äidin kuin vanhempien työnantajienkin kesken.

Vaikka Islanti muistetaan maana, jota kohtasi lähes konkurssin maailmanlaajuisen pankkikriisin aikana, on maa pystynyt nousemaan oikeilla toimilla palkkatasa-arvon mallimaaksi. Demokratia ja palkkatasa-arvo eivät siis voi olla mahdottomuus myöskään meillä, toisessa Pohjoismaassa.

Kati Jetsu

apulaisosastonhoitaja

luottamusmies

Tehyn hallituksen jäsen

kansanedustajaehdokas (vas.)

Jyväskylä