Napapaita, tatuointi!

Elokuussa 2000-luvun alussa katselin pimeässä illassa Jyväskylän kävelykadulla taivasta kohden, ihan huvin vuoksi. Pian ympärilläni oli useita taivaan katsojia.

Näinhän se menee. Tämä on meille kaikille tuttua. Lumipalloilmiö iskee jossain joka päivä.

Heinäkuu 2003 oli kuuma. Kävelin Virtain pääkatua. Minulla oli aikaa katsella vastaantulijoita. Ihmettelin, miten samannäköisiä varsinkin nuoret naiset olivat.

Huomasin yhtäläisyyden. Enemmän kuin joka toisella alle 20:llä oli päällään napapaita. Kävelin vajaan kilometrin ja laskin, että vastaan tuli 17 nuorta naista ja näistä 11:lla oli napapaita.

Taas minua kohden käveli yksi iloisen näköinen. Hymyilin ja totesin vastaantulijalle: ”Voi kun ihana napa”!

Naisen ilme vakavoitui. Hän suorastaan huusi ja lähti juoksemaan karkuun. Koetin kadota näkymättömäksi onnistumatta. Onneksi kukaan ei tuntenut minua.

Onneksi ei vielä tunnettu me-too -kampanjaa. Ei näkynyt poliisia, eikä kukaan tiennyt, miksi nuori nainen alkoi juosta huutaen.

Viime kesäkin oli kuuma. Kävelin Jyväskylässä kävelykatua Kilpisenkadulta Asemakadulle Kompassille. Eipä näkynyt napapaitoja, mutta yhtäläisyyksiä kyllä.

Vastaantulevat miehet olivat muuttuneet. Miehet pääsivät ihan nuorten naisten lukemille. Laskin vastaani tulleen 33 nuorta tai keski-ikäistä miestä. Uskomatonta! Miehillä oli tatuointeja, naisilla vähemmän. Todellakin 33 miehestä 15:lla oli jonkin sortin tatuointi näkyvissä ihollaan.

Tällaistahan tämä elämä on. Perässäjuoksijoitahan me olemme. Ennen juoksimme ruotsalaisten perässä. Nyt osaamme kyllä juosta itsekin.

Juuri ennen joulua maailmalla uutisoitiin englantilaisten lähdöstä joulunviettoon. Lontoon vilkkain lentoasema on Heathrow’n, mutta lähes yhtä vilkas on Gatwickin lentokenttä, mistä lähtee tai mihin tulee vuosittain 35 milj. matkustajaa. Lentoasemaa käyttää 80 lentoyhtiötä, jotka lentävät 220 kohteeseen. Joulun aika on lentoaseman vilkkain aika.

Ilmassa on droneja, uutisoitiin. Pian lentokenttä suljettiin kokonaan. Moni Suomeenkin lähdössä ollut lento peruuntui.

Puhuttiin lentoliikennettä vaarantavan terrorin iskeneen. Kaaos valtasi lentoaseman. Ihmiset ryntäsivät paikasta toiseen yrittäen pelastaa joulunviettonsa, mutta turhaan. Kolmen vuorokauden sekoilun jälkeen poliisi ilmoitti, että Gatwickin dronehäiriköinti oli mitä ilmeisimmin silkkaa häiriköintiä. Lennokki oli pilannut kymmenientuhansien ihmisten joulusuunnitelmat.

Dronet ovat varsinkin lentokentän läheisyydessä todellinen turvallisuusriski. Tätä myös ovat tatuoinnit. Ei vain syöpäriski, vaan ainakin monet iho-ongelmat usein seuraavat neulalla piirtämistä. Sen sijaan tähtien katselusta tai napapaidoista tuskin seuraa suoranaisia terveysriskejä.

Ilari Kotimäki

Keuruu, Pihlajavesi