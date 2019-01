Ne vaihtoehtoiset faktat...

En ihan ensimmäisenä ole syyttämässä ihmisiä valehtelijoiksi, vaikka joskus siltä tuntuukin. Rupesin oikein miettimään, onko näitä Trumpin markkinoimia vaihtoehtoisia faktoja olemassa. Löytyihän niitä...

Kun olin todennut, että halla-aholaiset valtasivat perussuomalaiset ja veivät mennessään myös nimen, sain niskaani melkoisen ryöpyn, jossa julistettiin, että kyseessä oli laillinen vaali.

Tottahan se oli.

Juridisesti kaikki näytti menevän oikein, mutta jos joku oli paikalla Jyväskylän puoluekokouksessa ja seurasi tapahtumia avoimin mielin, niin ei voinut välttyä vaikutelmalta, että kyse oli sittenkin vallankaappauksesta.

Kummankin näkökannan kannattajat ja vastustajat ovat siis oikeassa. Lakia ei rikottu, mutta miten meni moraalin kanssa?

Toinen vaihtoehtoinen fakta liittyy Karjalan pakolaisten nimittämiseen pakolaisiksi. Lienee selvää, että pitkä itäraja vuoti sodan aikana ja sen jälkeenkin kuin seula ja sieltä valui pakolaisia usean vuoden ajan.

Jos ihminen jostakin syystä pakenee jotain jonnekin, niin oikea nimitys tuosta ihmisestä on pakolainen.

Pitkin Karjalan teitä kulki myös joukoittain ihmisiä ja eläimiä ihan oma-aloitteisesti ilman minkäänlaisia evakuointitoimia. Myös he olivat pakolaisia.

Totta on sekin, että valtio järjesti evakuointeja ennen sotaa ja rajasopimusten jälkeen.

Tällöin kanta-Suomeen siirtyneet ihmiset olivat ihan oikeasti evakkoja, jos nyt tuota nimitystä voidaan käyttää. Tarkasti ottaenhan he eivät olleet ihan sitäkään, sillä sanan alkuperäinen tarkoitushan on vähän toinen.

Neuvostoliitto katsoi hieman karsain silmin sanaa ”pakolainen”, mutta kun suomen kielessä ei ole tuolle sanalle synonyymia, ruvettiin kaikkia sotatoimialueelta ja lähistöltä siirtyneitä ihmisiä nimittämään evakoiksi. Se oli suomettumisen henki, mutta minä en tiedä sille sanalle vastinetta missään muussa kielessä, jos sillä on merkitystä…

Totuus kuitenkin on, että Karjalasta tuli sekä evakkoja että pakolaisia, ja olisi sinne kuulemma saanut jäädäkin. Setäni Eero jäikin sinne, ja Stalin varmisti sen jäämisen teloituttamalla setäni. Ruumis jäi siis Neuvostoliittoon, mutta toivottavasti henki pääsi pakoon.

Olen ollut lähes koko aikuisen elämäni Karjalan liiton jäsen, mutta tietääkseni liitolla ei ole kantaa tuohon pakolaiskysymykseen.

Aikaisemman puheenjohtaja Marjo Matikaisen henkilökohtaista mielipidettä on pidetty liiton kantana, mutta oletettavaa on, että kansanedustaja myötäilee valtiovaltaa, joka on siis päättänyt, että pakolaisia ei ole.

Eihän meitä paljon ole, mutta niin kauan kuin minä elän, ei minun kantani muutu, joten yksi ainakin on.

Ari Keronen

DI

Jyväskylä