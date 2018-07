Nelostien uusi päällyste on jo rikki Äänekoskella

Tekniikka ja Talous -lehti julkaisi 2.3.2018 tilastotietoa Suomen päätieverkoston kuljetusten määristä ja rahallisesta arvosta. Sen mukaan valtatie neljän kuljetusten määrä sekä niiden arvo on enemmän kuin viiden seuraavaksi tärkeimmän valtatien yhteensä.

Jokainen, joka käyttää Nelostietä, havaitsee välittömästi, ettei tien kunnossapito, saati sitten käytettävyys, vastaa tien kuormitusta.

Itä-Suomessa ja Pohjanmaalla ajaessani olen hämmästellyt hyväkuntoisia ja leveitä väyliä – vähäliikenteisistä moottoriteistä puhumattakaan. Hatunnosto näiden alueiden politiikoille, jotka ovat supliikillaan kyenneet yhteisiä verovarojamme omaan vaalikassaansa ohjaamaan.

Tuoreessa muistissa tästä supliikista on pääministeri Sipilän 76 miljoonan euron vaaliavustus (eli Hailuodon kiinteän yhteyden rakentaminen, kustannusarvio löytyy ely-keskuksen verkkosivustolta).

Tuolla rahalla voitaisiin uudistaa kestopäällystettä pitkälti yli tuhat kilometriä (Yle uutisoi 4.9.2017 kylätien asfaltoinnista, joka maksoi 55 000 euroa kilometriltä). Voinen veikata, ettei Sipilä tule seuraavien vaalien jälkeen tätä avustustaan ilmoittamaan.

Viimeisin esimerkki teiden kunnossapitorahojen huonosta kohdentamisesta on Äänekosken Petomäessä. Siellä päällysteen vauriot on korjattu sirotepinnoitteella, jossa jo nyt, alle viikko päällystämisestä pinnoitteessa on isoja reikiä.

Seuraavien sateiden aikana ne alkavat varmasti kasvaa raskaan liikenteen niitä veden kanssa rouhiessa.

Vesa Hämäläinen

Äänekoski