Neste Ralli on pidettävä Keski-Suomessa

Tapahtuma- ja matkailuala ovat koronakriisin seurauksena ongelmissa kun isoja tapahtumia on jouduttu perumaan tai siirtämään. Keski-Suomen kannalta tieto siitä, että Neste Rallikin peruuntuu tältä vuodelta oli todella suuri pettymys ja takaisku.

Ralli tuo yhteensä lähes 15 miljoonaa euroa tuloja Keski-Suomeen ja on monille yrittäjille ja talkoita tekeville urheiluseuroille sekä yhteisöille vuosittain tärkein tulonlähde. Neste Rallin merkitys maakuntamme tunnettuudelle sekä kotimaassa että kansainvälisesti on myös merkittävä.

On harmillista, että ralli jää toteutumatta tänä vuonna.

Olemme kuitenkin todella tyytyväisiä ja iloisia siitä, että Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan maanantaina (8.6.) kaupungin ja AKK Sports Oy:n yhteistyösopimuksen MM-osakilpailun järjestämisestä vuosina 2021, 2022 ja 2023 ja MM-rallit jatkuvat ainakin seuraavat kolme vuotta täällä.

Erityisesti päätöksessä ilahduttaa se, että Jyväskylän kaupunginhallitus teki sen yksimielisesti.

Perinteisesti ralleja vastustaneet vihervasemmistolaiset eivät tehneet esitystä sopimuksen hylkäämisestä vaan kannattivat rallin järjestämistä. Hienoa, että Jyväskylässä myös vihreät ja vasemmisto ovat hoksanneet rallien ison merkityksen.

Valitettavasti samaa yhteisymmärrystä ei ole nähtävissä maakunnan tasolla. Vihreiden maakuntahallituksen jäsen yritti kaataa Neste Rallin järjestelyt maakuntahallituksen kokouksessa 29.5., kun esitti että pitkäaikaista yhteistyösopimusta Jyväskylän kaupungin kanssa rallien järjestämiseksi ei laadita. Onneksi esitystä ei kannatettu ja se raukesi.

Jyväskylässä vihreät ovat joutuneet tunnustamaan rallien merkityksen, mutta siitä huolimatta he jatkavat tapahtuman kaatoyrityksiä maakuntaliitossa. Vihreät taitavat ajella rallien suhteen kahdella ratilla – maakunnassa vastustetaan ja kaupungissa kannatetaan.

Toiminta on harhaanjohtavaa ja ristiriitaista. Vihreiltä olisi hyvä nähdä johdonmukaista ja rehellistä linjaa tässä asiassa sen sijaan että annetaan ymmärtää yhtä ja tehdään toista.

Neste Ralli on Suomen suurin urheilutapahtuma ja sen haluaisivat järjestää myös useat muut kaupunkiseudut.

Keski-Suomen elinvoiman kannalta on erittäin tärkeää, että sopimus rallien järjestämisestä saa vahvan tuen päättäjiltämme ja voimme järjestää perinteikkään kansainvälisen tapahtuman omalla alueellamme myös jatkossa.

Kaikkien päätöksentekijöiden on syytä ymmärtää, että rallin positiivinen talousvaikutus ei jää pelkästään Jyväskylään vaan se on merkittävä myös Jämsässä ja Keuruulla sekä kaikissa muissakin rallireitin varrella olevissa kunnissa.

Neste Ralli on koko Keski-Suomen kannalta tärkein yksittäinen tapahtuma ja on pidetty Jyväskylässä jo vuodesta 1951. Etenkin nyt kun taloustilanne on kriisiytymässä on ehdottoman tärkeää varmistaa, että ralli ajetaan täällä myös tulevaisuudessa.