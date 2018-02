Nimitaulut eivät katoa rapuista

Porraskäytävien nimitaulut joutuivat mediamylläkän pyörteisiin (KSML 16.2.). Onko rappukäytävän nimitaulu henkilörekisteri ja vaikuttaako niiden tulevaisuuteen EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulo? Kun julki tuli kovin suoraviivaisia ja erheellisiäkin tulkintoja, on syytä tuoda selkeästi esiin, että nimitaulut eivät katoa kerrostalojen porraskäytävistä.

Pääosassa kaupunkeja ja muita kuntia porraskäytävien nimitaulut perustuvat kuntien rakennusjärjestykseen ja siten niiden pitämiseen on kerrostaloilla viranomaisen asettama velvoite.

EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5. 2018 ja se koskee myös taloyhtiöitä sekä isännöintiä. Ylilyönteihin ei ole syytä ja on tarpeen pitää maltti mielessä tietosuoja-asetuksen tulkintaan liittyen.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio totesi osuvasti (Yle 15.2.), että vielä ei ole riittävästi tietoa siitä, minkälaiseksi kansallinen lainsäädäntö muodostuu tietosuoja-asetuksen myötä. Tämä on totta ja taloyhtiöiden sekä isännöinnin kannalta on haasteellista varautua säädösuudistuksiin, joista tieto on riittämätöntä tai kovin tulkinnanvaraista.

Taloyhtiöiden hallitusten ja isännöitsijöiden tueksi ollaan laatimassa suosituksia Isännöintiliiton ja Kiinteistöliiton yhteistyönä.

Kristel Pynnönen

apulaispäälakimies

Kiinteistöliitto