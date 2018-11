Nopeusrajoitusten nosto arveluttaa

Keskisuomalaisen pääkirjoituksen 31.10. otsikko oli laadittu oikein, kunhan painotetaan sitä, että vain hyvillä teillä on järkevää nostaa nopeuksia, mutta vain kokeilumielessä. Kokeilunkin järkevyyttä voi epäillä mm. Tanskan kokemusten valossa.

Suomessa hyviä teitä ei ole kuin nimeksi. Kun Tanskassa vuonna 2004 päätettiin nostaa taajamien ulkopuolella osalla moottoriteitä nopeusrajoituksia 110 km/h:sta aina 130 km/h:iin, tehtiin paljon, hyvin paljon muutakin.

Monet toimet koskivat kaikkia liikkujia kaikilla teillä eikä yksinomaan moottoriteitä, joilla nopeusrajoituksia nostettiin. Toteutettiin mm. investointiohjelma, valvontaa ja valistusta lisättiin, ja pienistäkin nopeusrajoituksien ylityksistä rangaistiin eikä ylityksiä katsottu läpi sormien. Myös autoilijoiden ns. virhepistejärjestelmä toteutettiin.

Liikenneministeri Anne Bernerin ajatus kokeilla tietyillä teillä nopeusrajoitusten nostoa on varovasti hyväksyttävissä. Kokeilussa pitää kiinnittää huomiota teihin, joiden rajoituksia on nostettu. Tanskan kokemukset näistä teistä ovat huonot. Onnettomuudet lisääntyivät yli 20%, vaikka kaikkiaan tiestöllä sattui samanaikaisesti aikaisempaa vähemmän onnettomuuksia. Tiemme ovat pääosin mitoitetut enintään nykyisille nopeuksille, ja harvalle tiejaksolle voi suositella nopeuden noston kokeilua.

Monet tärkeistä pääteistämme on rakennettu 1960- tai 1970-luvuilla. Liikennemäärät ovat jo moninkertaistuneet. Meillä talvet, pimeät ja lisääntynyt hirvikanta uhkaavat liikenneturvallisuutta. Liikenteen sujuvuus, jos sillä tarkoitetaan, kuinka paljon tie vetää autoja, ei suinkaan ole parhaimmillaan jossain 130 km/h-nopeudessa, vaan paljon matalammassa nopeudessa.

Tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaaantua liikenteessä. Olemme nyt hyvän kehityksen tiellä kohti em. tavoitetta. Jatketaan näin ja pidetään mielessä, että ykkösasia liikenteessä on turvallisuus. Turvallisuudella ei pidä lähteä leikkimään. Kannattaa muistaa, että nopeudella on väliä.

Erkki Myllylä

Laukaa