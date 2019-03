Normien purku-talkoot

Otsikossa olevan sanayhdistelmän olen kuullut varmaan satoja kertoja, mutta todellisia tekoja en ole nähnyt. Olematonta on todellinen normien ja säädösten purkaminen. Yksi normi kun puretaan, niin kaksi tulee tilalle. Ne hankaloittavat asukkaiden elämää ja yritysten kehittymistä.

Normien ja säädösten purku olisi kunnissa ja koko maakunnassa melkoinen kilpailuvaltti ja vetovoimatekijä. Kuntien päämäärän tulee olla elinvoiman ja hyvinvoinnin lisääminen eikä päinvastoin.

Jos kuntien virkamiehet lukevat säädöksiään kuin piru raamattua ja myös istuttavat ajatuksensa päättäjiin, niin kehityksellä on käsijarru päällä. Lakia ei silti voi rikkoa. Lakia tulisikin lukea niin, että sieltä etsitään keinot millä asioita mahdollistetaan sen sijaan, että hakemalla haetaan keinoja millä niitä torpataan.

Monet lait ja asetukset on lähtöisin EU:sta, mutta osataan niitä kutoa Suomessa myös tehokkaasti. Itselläni on tunne, että Euroopassa nauretaan meille. En usko, että monessakaan maassa on näin tiukat säädökset tai että niitä näin kirjaimellisesti noudatetaan.

Toivon, että kuntiin palkataan virkamiehiä asukkaita ja yrityksiä palvelemaan eikä byrokratian pyörittämistä varten.

Seija El Sayed

kaupunginhallituksen vpj. (liik.)

Jämsä