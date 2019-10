Nova – kallis kulissi?

Nimimerkki Huolestunut kirjoitti (KSML 11.10.) ansiokkaasti huolestaan liittyen Sairaala Novaan. Allekirjoitan kaiken ja haluan tuoda esiin vielä lisää huolia ensi vuonna avautuvasta sairaalasta.

Samaan aikaan, kun sairaalan johto on keskittynyt lähinnä uuden sairaalan hulppean ulkoasun ja sen materiaalivalintojen sekä kalliiden taidehankintojen pohtimiseen, on kentälle, eli juuri sinne, missä sairaalan perustehtävää eli potilaiden hoitamista tapahtuu, annettu viestiä tehostaa työntekoa sekä säästää esimerkiksi vähentämällä potilaiden hoitamiseen käytettäviä hoitotarvikkeita ja välineitä.

Sairaalassa työskentelevä kokee tämän painotuksen omituisena: uuteen sairaalaan on kyllä varaa hankkia mm. taidetta isolla rahalla, mutta hoitovälineistä ja tarvikkeista on säästettävä.

Keski-Suomen keskussairaala on myös keskittynyt viime vuosina palkkaamaan suorittavan portaan sijaan kaikenlaisia kliinisiä asiantuntijoita ja työn kehittäjiä, joiden paperilla hyviltä näyttävät suunnitelmat ovat lähes kerta toisensa jälkeen osoittautuneet käytännön työssä toimimattomiksi.

Välillä tuntuu, että työtä ”kehitetään” pelkän kehittämisen ilosta eikä tarpeenmukaisesti. Miksi on tarpeen kehittää jo toimivia systeemejä?

Pelkään, että uudesta sairaalasta on tulossa pelkkä uutuuttaan hohtava kulissi, jonka sisällä henkilökunta (lääkärit, hoitajat ja sairaalahuoltajat) voi huonosti. Sairaalan johdolle on viestitetty useasti järjestelmän ongelmista, mutta johto on kuitannut nämä ongelmat yksilöistä johtuviksi (eli yksilö on soveltumaton alalle.)

Sairaalan johto tuntuu unohtaneen sen tosiasian, ettei aikaa voida tehostaa loputtomiin, eikä sairaala toimi kuin tehdas.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin slogan on ”Potilas ensin.” Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi hyvinvoivaa henkilökuntaa: jos henkilökunta voi huonosti (kuten nyt), se ei voi olla näkymättä myös niille tärkeimmille eli sairaalan potilaille.

Huolestuttavan moni sairaanhoitopiirillä työskennellyt ammattilainen on jo siirtynyt muualle töihin, koska työnteosta sairaalassa on tullut lähes sietämätöntä.

Uusi sairaalarakennus tai sen lukuisat seinille ripustetut taideteokset eivät valitettavasti paranna huonoa johtamista tai henkilökunnan pahoinvointia.