Nuhteettomuus on edellytys

Suomen eduskunta on vaatinut, että tiedustelulakien vuoksi perustettava tiedusteluvalvontavaliokunta voisi valvoa suojelupoliisin toimintaa.

Valiokuntaan valittavista kansanedustajista on ollut tarkoitus tehdä laaja turvallisuusselvitys, koska valiokunnassa käsitellään kansallisen turvallisuuden kannalta arkaluonteisia tietoja. Asian ongelma olisi, jos ko. kansanedustajalla on oikeus saada turvaluokiteltua tietoa, mutta hänelle ei ole tehty vastaavasti henkilöturvallisuusselvitystä.

Selvityksessä tutkittaisiin erilaiset rekisteritiedot, taloudelliset sidonnaisuudet ja yhteydet terrorismiin, laittomaan tiedustelutoimintaan sekä ääriliikkeisiin. Myös ulkomaiset kytkökset selvitettäisiin.

Eräiden medialähteiden mukaan jotkut kansanedustajat ovat kuitenkin vieroksuneet sitä, että heidän omaa toimintaansa ja taustaansa tutkittaisiin. Kun puhutaan näin merkittävästä asiasta, laaja selvitys on erityisen tärkeää.

Kyseisessä tiedusteluelimessä olevilla henkilöillä on oltava varmasti taustat kunnossa. Argumenttia turvallisuusselvitystä vastaan on vaikea löytää.

Kansalaisten valvomiseksi säädettävät tiedustelulait haluttiin säätää kiireellisellä menettelyllä, mutta onko joillakin tahoilla mahdollisesti sellaista historiaa takana, jota ei haluta päivänvaloon? Tietojen mahdollinen pimittäminen herättää aina epäluuloja kansamme syvissä riveissä.

Perustavana kysymyksenä onkin, mitä haittaa turvallisuusselvityksestä ylipäätänsä on? Eikö tämä ole koko yhteiskuntamme etu ja kaikille hyväksi?

Jos Suomi haluaa esiintyä avoimena yhteiskuntana, on tiedustelulakien voimaantullessa tärkeää, että laaja turvallisuusselvitys ulotetaan kaikkiin kansanedustajiin. Kansalla on oikeus tietää edustajiensa taustat ja erityisen tärkeää se on, kun kansanedustajat ottavat roolia kansalaisiin kohdistuvassa tiedusteluvalvonnassa. Sinisilmäisyydelle ei saa antaa jalansijaa näissä kysymyksissä.

Tapani Mäki

kaupunginvaltuutettu (ps.)

maakuntavaltuutettu

kansanedustajaehdokas

Jyväskylä