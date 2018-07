Nuo tutut, huonot uutiset

Pentti Koskinen kirjoitti runossaan (KSML 8.7.) ”ne huonot uutiset”. Tuttu ihmetys minullekin. Jossain saa kupin kahvia, toisessa pelkän kiitoksen. Mutta sehän on jo paljon. Se ei kuitenkaan korvaa sitä menetystä, jonka me esiintyjät joudumme siitä maksamaan.

Esimerkiksi omalla kohdallani se on noin 150–200 euroa kerta. Sen maksan pienestä eläkkeestäni. Ohjelma pitää tehdä, harjoitella, on ohjaaja ja matkakulut. Kukaan ei kysy, mitä se maksaa.

Jos palvelutalon johtaja tekee ohjelman, harjoittelee ja esittää sen, hänelle kaupunki maksaa palkan siitä ajasta. Kaupunki voi hyvin, raha liikkuu monesti turhempaankin. Eikö vanhusten viihdyttäminen ole tarpeellista ja terveellistä? Emmekö me vapaehtoisin toimivat viihdyttäjät ole edes kahvikupillisen hintaisia?

Laulutuokion päälle kuppi kahvia kuulijoiden kanssa antaa molemmille tervetulleen vaihtelun päivään. Usein siellä on tuttuja, joita ei muuten pääse katsomaan. Hoitajat eivät kerro, keitä hoitolaitoksissa on, sen on meidän viisaat poliitikot lainvoimin kieltäneet.

Me eläkkeellä olevat teemme vapaaehtoista työtä laulaen, lausuen ym. Viemme virkistystä eloniltaan ehtineille tai sairauden takia palvelu- tai vanhainkotiin joutuneille. Emme tuppaa sinne, vaan meitä pyydetään. Se on meille ilo mutta sekin maksaa.

Salme Kuusela

Jyväskylä