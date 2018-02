Nuorella on mahdollisuus jo oikeus antaa palautetta

Nuorisokotien tarjoama hoito ja kasvatus sekä nuorisokotien toiminnan valvonta nousivat esiin rohkean nuoren mielipidekirjoituksessa (KSML 2.2.). Jyväskylässä on kaupungin omia ja yksityisiä nuorisokoteja.

Nuoren sijoitus kodin ulkopuolelle toteutuu useimmiten yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä nuoren ja hänen perheensä kanssa. Lyhytaikaisen sijoituksen tarkoitus on auttaa nuorta niin, että paluu kotiin mahdollistuisi. Joskus sijoitus voi kestää muutaman päivän, joskus nuori ja hänen perheensä tarvitsevat pidempää työskentelyä.

Nuorella on oma sosiaalityöntekijä, joka tapaa nuorta sijoituksen aikana. Sosiaalityöntekijä kuulee nuoren toiveita, palautetta ja valvoo, että sijoitus on nuoren edun mukainen. Asiakassuunnitelmatapaamisissa arvioidaan yhdessä, mikä on nuorelle avuksi. Kiireellinen sijoitus nuorisokotiin on välttämätön, jos nuori on suojelun tarpeessa vakavan päihteiden käytön tai muiden syiden vuoksi.

Kiireellisen sijoituksen aikana nuorisokodissa voidaan esimerkiksi rajoittaa nuoren liikkumista tai tehdä päihdeseula. Pidempiaikainen sijoitus arvioidaan nuoren ja hänen perheensä kanssa nuoren edun mukaisesti.

Palaute nuorisokotityössä ja muissa sosiaalipalveluissa on äärimmäisen tärkeää. Palveluajatteluun kuuluu jatkuva laadun arviointi työn eettisten periaatteiden ja käytännön näkökulmasta.

Perustamisvaiheessa nuorisokoti tarvitsee toimiluvan, jossa on asetettu vaatimuksia henkilöstön määrälle ja koulutukselle. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä valvoo toimintaa osana asiakastyötä ja aluehallintovirasto viranomaisvalvontana yhteistyössä kaupungin kanssa.

Valvojat vierailevat nuorisokodeissa ja tekevät määräaikaistarkastuksia. Nuorisokodeilla on velvoite laatia omavalvontasuunnitelma hyvän ja asianmukaisen hoidon turvaamiseksi.

Jyväskylässä on kehitetty vertaisarviointia asiakaskohtaisen ja kirjallisen asiakaspalautteen rinnalle. Menetelmää ja sisältöjä on työstetty Pesäpuu ry:n, Jyväskylän kaupungin lastensuojelupalvelujen ja Nuoret Sankarit -vertaisryhmän yhteistyönä.

Ensimmäinen vertaisarviointi on tehty alkuvuodesta ja työ jatkuu. Nuorten osallisuutta ja vertaisuutta tukevan palautejärjestelmän tavoite on lisätä nuorten omien kokemusten näkyvyyttä ja tukea nuorisokoteja hoito- ja kasvatustyössä.

Vertaisryhmä muodostuu sijaishuollossa kasvaneista aikuistuneista nuorista, jotka haluavat kehittää palveluita ja tarjota oman kokemuksensa pohjalta vertaistukea nykyisille sijaishuollon nuorille.

Valvonnalla ja vertaisarvioinnilla halutaan ehkäistä riskejä ja nostaa tietoon tulleet epäkohdat nopeasti asianmukaiseen käsittelyyn.

”Aina ei ollut helppoo, mutta silti musta huolehdittiin kun mutsi ei sitä pystynyt tekeen. Vertaisarvioinnilla halutaan varmistaa, että nuoria kohdellaan hyvin ja arvostavasti. Jokainen ansaitsee hyvän ja turvallisen paikan itelleen”, toteaa vertaisarvioinnissa mukana oleva nuori aikuinen.

Palautetta toiminnasta kannattaa antaa rohkeasti, turhia yhteydenottoja ei ole.

Asioita saa ottaa puheeksi nuorisokodissa, oman sosiaalityöntekijän kanssa tai olla yhteydessä sosiaalipalvelujen valvontakoordinaattoreihin.

Saara Keränen

johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelun avohuolto

Ansa Leinonen

Helena Mieskolainen

sosiaalipalveluiden valvontakoordinaattorit

Jyväskylän kaupunki