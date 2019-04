Nuoret haluavat muutosta ja työskentelevät sen eteen

Tänä päivänä monet suomalaiset nuoret ovat hyvin huolestuneita ilmastonmuutoksesta ja he myös näyttävät sen, ilmastomarsseilla ja järjestämällä esimerkiksi ilmastokokouksia sekä ilmastolakkoja.

Ekologisempi elämäntapa on suomalaisille nuorille yhä tutumpi, sillä yhä useampi nuori syö kasvisruokaa ja trendiksikin on tullut ostaa kierrätettyjä vaatteita sekä kierrättää niitä itse. Kestävä kehitys on asia, joka takaa nuorillemme paremman tulevaisuuden, mutta sen eteen on tehtävä toden teolla töitä.

Jyväskylän Lyseo on yksi Suomen useista Unesco-kouluista ja sillä siellä toimii Unesco-koulujen Let’s Get Global -hanke. Let’s Get Global on täynnä innokkaita nuoria edistämässä YK2030 kestävän kehityksen tavoitteita ja tekemässä yhteistyötä eri organisaatioiden, kuten Planin, Suomen Pakolaisavun sekä Suomen YK-liiton kanssa.

Viime vuonna osa Let’s Get Globalin jäsenistä vieraili Ugandassa tutustumassa tyttöjen koulutukseen ja tänä vuonna lyseolaiset ovat myyneet ugandalaisia kierrätysmateriaaleista valmistettuja koruja.

Korujen avulla nuoret keräävät varoja tukeakseen vähävaraisten yrittäjyyskoulutusta Ugandassa ja mahdollistaakseen tyttöjen koulunkäyntiä kyseisessä maassa, missä esimerkiksi kuukautiset usein estävät tyttöjen koulunkäynnin, koska tytöt eivät voi poistua kotoaan häpeän ja tuomitsevien katseiden vuoksi.

Lyseo on ollut Unesco-kouluna jo 1980-luvulta lähtien ja lyseon äidinkielen opettaja Raili Kivelä on ollut toiminnassa mukana alusta asti. Hän kertoo, kuinka humanitaarisia projekteja on tehty jo 1990-luvulta, Sarajevon piirityksestä asti. ”Me rahoitimme silloin kellarikoulua siellä Sarajevossa, eli tällaista kyläkoulua, jossa jatkettiin opetusta, vaikka sota jylläsi päällä. Keräsimme esimerkiksi konsertein länsivaluuttaa, jonka Ylen televisiotoimittaja Vesa Toijonen vei sitten Sarajevoon”, Kivelä kertoo.

Jyväskylään myös avustettiin yksi perhe Sarajevosta, jota lyseolaisperheet majoittivat vuorotellen. CNN teki jopa jutun tästä ja Jyväskylän Lyseo palkittiin Yhdistyneiden Kansakuntien päämajalla humanitaarisesta työstään. Tämän jälkeen avun kohteeksi tuli Burkinafaso ja tänä päivänä se on Uganda.

Tänä keväänä moni Let’s Get Global porukasta osallistui nuorten ilmasto2030-kokoukseen, joka pidettiin Helsingissä. Lyseon Let’s Get Globalin jäsenten ohjelmassa on keväällä vielä esimerkiksi kiertäminen eri kouluilla esittelemässä hanketta, Lyseon Let’s Get Global-viikon järjestäminen sekä tietenkin Caring Hands-korujen myynti eri tapahtumissa.

Let’s Get Globalin yhteydessä Helsingin kielilukion ja Vaasan Lyseon lukion kanssa on tehty myös kansalaisaloite muovinkierrättämisestä, jonka tavoitteena on saada muovinkierrätysastiat pakollisiksi talonyhtiöiden jätekatoksiin.

Jyväskylässähän muovinkierrätyspisteitä on tällä hetkellä 17, mutta esimerkiksi Laukaassa niitä ei ole yhtäkään.

Monia saattaa mietityttää onko muovin kierrättämisestä todellisuudessa mitään hyötyä, kun otetaan huomioon, että kaikenlaista muovijätettä ei voida edes kierrättää. Mutta hyvin lajitellusta ja puhdistetusta muovista saadaan laadukasta ja turvallista raaka-ainetta.

Kierrätetty muovi myös korvaa öljyä sekä muovin kierrättäminen vie vain noin 15 prosenttia siitä energiasta, mitä muovin raaka-aineen valmistaminen öljystä vaatii.

Let’s Get Globalin jäsenet Sanni Mölsä ja Iida Kautto toivovat, että Let’s Get Globalin ajamat asiat saavat näkyvyyttä ja herättävät kiinnostusta ja keskustelua, sekä saisivat ihmiset näkemään sen, miten ympäristön hyvinvointi koskettaa meitä kaikkia ja jokaisen täytyisi antaa sille oma panoksensa. Toivomme, että ihmiset näkisivät miten tosi pienilläkin asioilla voi saada paljon hyvää aikaan.

Sara Lehtiniemi

Let´s Get Globalin ryhmän jäsen

Lyseon lukion IB-linja

Jyväskylä