Nuori, sinä ratkaiset

Mielipide

Kirjoitan sinulle, nuori. Entisenä opettajana tiedän, että koti, koulu ja ympäristö ovat perusta, jolla tulevaisuutesi lepää. Ne rakentavat sinulle tunnemaailmaa, joka ratkaisee mitä olet ja miten elät.

Sinä ratkaiset, mitä koti on sinulle. Sinä ratkaiset, mitä saat koulusta. Sinä ratkaiset, miten ympäristö vaikuttaa sinuun.

Sinulla on aina kaksi vaihtoehtoa. Sinä valitset hyvin ja oikein tai huonosti ja väärin. Nuorena sinä ratkaiset, kumman oven aukaiset, kumman tien elämääsi valitset.

Nuorena sinä lähdet kulkemaan elontietäsi. Onko elämänhalusi kyllin vahva? Riittävätkö kykysi? Jaksatko sinä? Mitä omasta mielestäsi olet? Mitä et ole? Hyväksytkö itsesi? Tiedätkö, mitä haluat, mihin pystyt? Tiedätkö, mitä sinun pitää tietää ja osata itsesi suhteen?

Paljon kysymyksiä, mutta niin on elämässäkin. Minä ajattelen näin. Oikeat kysymykset herättävät tunteita tahtomaan ja toimimaan oikein ja kauniisti.

Puhuttele itseäsi, kysele itseltäsi ja vastaa itsellesi. Opi tuntemaan itsesi.

Nuori, älä mene mustasta ovesta mustaan elämään. Jos valitset huonosti elosi tien, elät vaikeasti ja kuolet kurjana.

Nuori, kaikki on kiinni siitä, mitä olet, mitä tahdot. On turha arvostella ja tuomita tekemisiään, koska kaikkeen tekemiseen on syynsä. Sinun on ymmärrettävä syy ja katsottava, mihin se johtaa, mitä se vaatii.

Miksi sinä suostut mustaan elämään? Kuinka paljon se auttaa sinua elämisessä? Hetken se sinua helpottaa, mutta ei poista eikä paranna tuskaasi.

Miksi uhraat itsesi turhalle, kun voisit olla paljon, oikea nuori? Miksi et taistele ja näytä itsellesi, mihin pystyt? Jos nyt annat periksi heikkouksille, ne jäävät luoksesi ja ohjaavat elämääsi ja elät mustaa elämää.

Nuori, ole piru nuoreksi! Ole todella nuori, joka tahtoo ja kykenee elämään tulevaisuutensa onnellisuuden valoon käyden. Älä pilaa elämääsi! Tee siitä elämä!

Nuori, minä tunsin äidin, joka sydän murtuneena ja tuskan silpomana kuoli liian varhain. Hän poistui suru sydämessä. Huoli ja pelko poikansa kohtalosta saattoivat häntä.

Nuori, miten sinun vanhempasi kokevat sinut? Mitä he ovat sinulle? Mitä sinä olet heille? Onko heidän hyvä olla?

Nuori, niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan. Ole heille valo viimeiseen mutkaan asti – ja heidän on helppo hyvästellä sinut ja elämänsä.