Nuorille on Eurooppa auki

Tänä viikonloppuna on taas juhlittu koulujen päättymistä, uusia ylioppilaita ja ammattiin valmistuneita. Nämä ovat hienoja hetkiä elämässä.

Kun nuoret miettivät omia tulevaisuuden suunnitelmiaan, kannustan aina lähtemään jossakin vaiheessa myös ulkomaille. Työharjoitteluun, vaihto-opiskelijaksi, kesätöihin. Ulkomailta saatu kokemus ei koskaan mene hukkaan, vaan avaa paljon uusia mahdollisuuksia.

Euroopan unionin tärkein periaate on ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääomien vapaa liikkuvuus yli rajojen. Sen ansiosta eurooppalaisilla on mahdollisuus matkustaa, opiskella ja työskennellä vapaasti koko EU-alueella. Voi tuntua nyt itsestäänselvältä, mutta se on aika uusi asia.

Yksi hienoin tapa edistää liikkuvuutta on EU:n opiskelija- ja nuorisovaihto-ohjelma Erasmus. Kuluneella viikolla komissio esitti sen budjetin kaksinkertaistamista.

Tämä on erinomainen ja kannatettava ehdotus, vaikkakin Euroopan parlamentti haluaisi jopa triplata ohjelman. Korotuksen tasosta tullaan siis vielä osana budjettikehystä neuvottelemaan.

Esitetyllä 30 miljardilla eurolla voitaisiin toteuttaa jopa 12 miljoonaa vaihtojaksoa. Erasmus-budjetin tuplaaminen on merkittävä arvovalinta, sillä kokonaisuudessaan EU-budjettiin kohdistuu Brexitin johdosta aikamoinen leikkauspaine.

Mutta mikä olisikaan sen parempi investointi Euroopan tulevaisuuteen, kun mahdollistaa nuorten, opiskelijoiden ja opettajien kansainvälinen vaihto ja harjoittelu.

Suomalaiset ovat alusta saakka hyödyntäneet Erasmusta aktiivisesti. Vuosittain sen tuella vaihdossa käy parikymmentä tuhatta suomalaista.

Pelkästään Jyväskylän yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta 600–700 opiskelijaa, opettajaa ja henkilökunnan jäsentä joka vuosi. Ja mikä hienointa, Jyväskylän ammattioppilaitos, nykyinen Gradia on jo vuosia johtanut valtakunnallisia ammatillisten oppilaitosten tilastoja kansainvälisessä opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuudessa.

Se on erinomainen esimerkki kaikille muillekin, sillä yhtenä tärkeimpänä tavoitteena Erasmuksessa on nyt laajentaa kansainvälisen vaihdon mahdollisuuksia juuri toisen asteen opiskelijoiden ja opettajien keskuudessa.

Opettaja, jolla on kansainvälistä kokemusta ja kontakteja, osaa auttaa myös nuoria eteenpäin. Oppilaitosten ja korkeakoulujen aktiivinen kansainvälinen toiminta on koko Keski-Suomen etu.

Nuorille itselleen työskentely tai opiskelu ulkomailla tuo tutkimusten mukaan paljon uusia mahdollisuuksia. Siinä paitsi oppii kieltä ja kulttuuria, saa ennenkaikkea sellaista itseluottamusta ja sosiaalisia taitoja, jotka auttavat pärjäämään sekä opinnoissa että työelämässä.

Opiskelijalle se merkitsee usein laajempia mahdollisuuksia työmarkkinoilla; uskaltaa ja voi lähteä töihin ulkomaillekin. Tutkimusten mukaan vaihtoon osallistuneilla on parempi työllisyys- ja urakehitys. Mutta kyllä myös keskisuomalainen työnantaja hyötyy rekrytoidessaan tällaisen kansainvälistä kokemusta omaavan työntekijän. Mukana saa paljon hyödyllistä osaamista ja kontakteja.

Opiskelijavaihdon ja harjoittelun lisäksi Euroopan unioni tukee myös nuorten mahdollisuuksia matkustaa Euroopassa. Osana Erasmus-ohjelmaa on nyt lanseerattu Euroopan parlamentin aloitteesta uusi ”DiscoverEU”-projekti, jossa tänä kesänä ensimmäistä kertaa jaetaan 18-vuotiaille eurooppalaisille 15 000 maksutonta interrail-lippua.

Haku käynnistyy 12. kesäkuuta Euroopan komission nettisivuilla. Reissata lipulla saa maksimissaan kuukauden verran 1–4 EU-maassa.Tavoitteena on tutustuttaa nuoria uusiin ihmisiin, mantereen yhteiseen historiaan ja kulttuuriin, sillä parhaillaan meneillään on Euroopan kulttuuriperintövuosi.

Myöhemmin syksyllä on määrä avata toinen hakukierros. Näissä hauissa kannattaa myös reilireissua miettivien 18-vuotiaiden suomalaisnuorten olla aktiivisia. Kansainvälistymisestä on iloa koko elämän ajaksi.

Kirjoittaja on jyväskyläläineneuroparlamentaarikko (kok.)