Nyt Nato- pöytään lopultakin sitä faktaa!

Vuosikymmenet Natoon kriittisesti suhtautuneena pyydän jotakuta Nato-kannattajaa, sotilasta tai siviiliä, kertomaan meille sotilasliiton jäsenyyden välittömät hyödyt. Vaalikeskusteluissa väitettiin Naton olleen epäselvästi esillä, kun sekä jäsenyyden kieltäjiä että kannattajia syytettiin totuuksien piilottelusta.

Olen itse aina puhunut itsenäisen puolustuksen sekä vakaan ja ennustettavan kansainvälisen toiminnan puolesta. En muuta kantaani ”ryssänpelossa” enkä siksi, että kansainvälisen politiikan globaali kuva antaisi aihetta sodanpelkoon. Ennustettavuus ja henkinen voima ovat vähintäänkin yhtä arvokkaita kuin lainapanssarit tai epämääräiset vihjeet sodasta.

Näitä uhkakuvia luodaan tarpeen mukaan kuten 60-luvulla kävi CIA:n kassakaappisuunnitelmassa: Suomen kaikki satamat olivat ydinpommien maaleina, kun vapaata maailmaa piti puolustaa. Vastaavasti Neuvostoliiton Kuubaan lähettämä ohjuslaivasto (1962) sai viimetingassa kääntymiskäskyn ennen uskottua suurtuhoa.

Nato on taas palannut juurilleen lännen etuvartiona ja liikuttelee joukkojaan uhkaavasti. Mitä liitosta liikenisi meidän turvaksemme? Joukkojen siirtoja, näyttäviä valvontalentoja Suomen 1300 kilometrin pituisen itärajan pinnassa ja ehkä päivystysosastoja Keski-Euroopasta vartioimaan maarajaa? Naton heterogeenisuus ja voimattomuus oikeaan sotaan ei anna Suomelle Nato-kannattajien uskomaa turvaa.

Puolustusvoimat on tässä pelissä ja lipun heiluttelussa osoittanut pidättyvyyttä ja ilmaisut Suomen tahdon puolustaa maata tyylikkäästi ja toteuttanut tehtäväänsä tehokkaasti mm. valvontalentoina. Asevelvollisuus on se sinetti, jolla maapuolustuksen arvoa ja tahtoa signaloidaan meillä ja muualla. Tätä arvostetaan kansainvälisesti ja toiminnallemme on annettu tunnustusta.

Suomen puolustusta Naton varaan rakentavat: nyt yksityiskohtainen selvitys siitä, mitä lisäarvoa liittoutuminen tarjoaa, mitä se tarkoittaa ja millaista muutosta se tietäisi nykyiselle puolustusjärjestelmälle.

Lars-Olof Fredriksson

Äänekoski