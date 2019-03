Nyt herätys keskisuomalaiset!

Tuntuuko sinusta siltä, että pekkariset, wallinheimot, ihalaiset, hakkaraiset, aallot jne. sekä heidän edustamiensa puolueiden sata vuotta vanha vasemmisto–oikeisto-peli ja miljardien eurojen valtapuoluekorruptio – tai munattomuus haastaa sitä – ei nappaa enää?

Niin minustakin. Siksi perustimme syksyllä 2017 Nukkuvien puolue – Nukkuvat ry:n. Nukkuvat on reilun pelin herätyspuolue! Oma kokemus. Kokonaisuus. Rohkeus. Maalaisjärki. Yrittäjyys.

Seuraavassa kahdeksan askelta ”Keski-Suomen ihmeeseen” eduskuntavaaleissa 2019. Yksi ihminen ei ihmeitä loppuun asti tee, mutta porukalla pystymme siihen.

1) ”Nukkuvia” (äänestämättömiä) oli viime eduskuntavaaleissa Keski-Suomessa 74 270 henkilöä.

2) Siitä vain noin 16 % on 12 000 ääntä – sillä Nukkuvien puolue ja allekirjoittanut pääsee eduskuntaan viemään hyvää vallankumousta vauhdilla eteenpäin.

3) Jatkossa jos nukkuvista saadaan koko Suomessa herätettyä puolet, olisi Nukkuvat peräti Suomen suurin puolue. Lisätään tähän vielä osa liikkuvista äänestäjistä ja sitoutumattomista – Nukkuvien kannattajapotentiaali on valtava!

4) Nukkuvat on syntynyt Keski-Suomessa, politiikan ulkopuolella, ruohonjuuritasolla omaan monipuoliseen kokemukseen perustuen – etenkin siitä, miksi Suomi ei toimi.

5) Nukkuvat on oikeasti uutta. Emme ole vara-persut, vara-kokoomus emmekä vara-vassut. Nukkuvat on pelinmuutospuolue, joka yhdistää suomalaiset. Todisteena potentiaalistamme ”puolueeton” valtamedia on kuoliaaksivaiennut meitä koko olemassaolomme ajan.

6) Nukkuvien ajaman muutoksen keihäänkärkenä on oma ”Kansalaispalkka nyt!” –malli, jonka pääarkkitehti olen. Se on maailman paras perusturvamalli, jokaiselle Suomen kansalaiselle kehdosta hautaan. Se lopettaa nykyisen valtapuoluekorruption suomalaisen hyväksi. Yksinkertainen, tehokas, onnellinen Suomi Finland.

7) Unohda vihreiden perustulot ja muut nykysysteemin tekohengitykset. Unohda perussuomalaisten tapa jättää yhteiskunnallinen oivaltaminen kokonaan toisten huoleksi. Vakavasti ylipolitisoitunut isänmaamme tarvitsee todellisen muutoksen, ei pysähdystä eikä paluuta kivikaudelle.

8) Tämä kahdeksas on elintärkeä. Se on sinun oma askeleesi eduskuntavaalien 2019 äänestyskopissa tulla mukaan nukkuvaan vallankumoukseen, tervetuloa!

Petri Hirvimäki

puheenjohtaja

Nukkuvien puolue – Nukkuvat ry

kansanedustajaehdokas (sit.)

Jyväskylä