Nyt nähtiin sitä häikäilemättömyyttä!

Jyväskylässä toimii edelleen Jyväskylän Perussuomalaiset ry ja kaikki sen jäsenet ovat yhä perussuomalaisen puolueen jäseniä. Yhdistys saa jatkuvasti kysymyksiä ja ihmettelyä siitä, miksi se erotettiin Keski-Suomen piiristä.

Jyväskylään on nyt perustettu toinen yhdistys, joka on halunnut avata asiaa julki omasta näkökulmastaan. Uuden yhdistyksen puuhanaisina ovat Maria Riikonen ja Kaisa Garedew (KSML 31.10.).

Kumpikin heistä on yhä Jyväskylän Perussuomalaiset ry:n jäsen. He osallistuivat yhdistyksen syyskokoukseen 27.10., mutta eivät maininneet uuden yhdistyksen perustamissuunnitelmia, vaikka heidät oli jo valittu uuden yhdistyksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi. Silti he halusivat vanhan yhdistyksen hallitukseen.

Asiasta vaikeneminen oli yhdistyksen ja piirin sekä puolueen arvojen vastaista toimintaa. Näitä samoja argumentteja Keski-Suomen piirihallitus käytti erottaessaan Jyväskylän yhdistystä.

Erottamisperusteluissa syytettiin yhdistyksen yhtä jäsentä puolueen- ja piirinvastaisesta toiminnasta, määreitä ei perusteltu millään lailla. Näyttönä oli suljetun ryhmän Facebook-postauksia ja lehtikirjoittelua.

Piirihallitus vaati yhdistystä erottamaan tämän henkilön tai sanktiona erotetaan koko yhdistys. Yleiskokous ei nähnyt kirjoituksia puolueen vastaisina, mutta piirin toimintaa kritisoineet kirjoitukset nähtiin aiheellisina.

Piirihallituksen syytökset tuntuivat hatarilta ja keksityiltä jo silloin, mutta nyt meneillään olevaan toimintaan suhteutettuna ne näyttäytyvät entistäkin heppoisemmilta. Koko erottamisprosessi oli etukäteen aikataulutettu ja sovittu, erottamiskokoukset ym. touhuaminen oli näytelmää, haluttiin vain saada pöytäkirjat ”laillisiksi”.

Ikävintä on todeta politiikassa vallitseva ”likainen peli”. Perussuomalainen poliitikko totesi taannoin haastattelussa: politiikassa tarvitaan häikäilemättömyyttä, ilman sitä ei pärjää!

Uuden yhdistyksen perustajanaiset olivat piirihallituksessa itse erottamassa omaa yhdistystään ja siten allekirjoittamassa yllä mainittuja syytteitä. Kummastusta herättää myös se, että Jyväskylän Perussuomalaiset ry:stä nyt eronneet jäsenet (Tapani Mäki, Kauko Tuupainen ja Jarmo Nahkamäki) jääväsivät itsensä oman yhdistyksensä erottamisasian käsittelyssä. Sääntöjen mukaan jäsen on esteellinen kokouksessa, mikäli kyseessä on hänen yksityinen etunsa.

Riikosen mukaan nyt perustettu yhdistys haluaa toimia ”kansalaisten parhaaksi” (KSML 6.11.). Toki näin varmasti on. On silti vaikeaa kuvitella ja haastavaakin, että tällaisen epämääräisen ja monin ajoin jopa valheellisen toiminnan kivijalalle voisi rakentaa uutta uskottavuutta kovinkaan helposti.

Jyväskylän Perussuomalaiset ry on yhdistyksenä osoittanut olevansa suoraselkäinen, rohkea ja rehellinen. Se ei ole tinkinyt missään vaiheessa perussuomalaisesta arvopohjastaan, rehellisyyden ja oikeudenmukaisuuden vaatimuksista. Yhdistyksen enemmistö ei ole taipunut uhkauksien ja painostamisten edessä vaan puolustanut sitä, mikä on oikein.

Keski-Suomen piirin toimintakulttuuria on monessa yhteydessä vuosien varrella arvosteltu perusarvojen puuttumisesta. Piirin toimintakulttuuri ei ehkä ole antanut käytännön toiminnassa tarpeeksi mahdollisuuksia puolueen arvojen toteutumiselle. Käytännön työtä on varjostanut henkilöiden leimaaminen, uhkailu ja pelottelu.

Jyväskylän Perussuomalaiset ry:n uusi puheenjohtaja Artturi Martynov peräänkuulutti diplomatiaa ja yhteistyötä (KSML 6.11.). Yhdistys on esittänyt koko tämän pitkän ja näkyvän prosessin aikana useita pyyntöjä piirihallitukselle keskustelusta ja neuvonpidosta saamatta niihin vastausta.

Yhteistyötä ja konsensusta toivomme yhä ja olemme siihen valmiita. Herätämme myös kysymyksen kahden yhdistyksen mahdollisuudesta Jyväskylässä. Päämäärähän molemmilla on sama, toimia ”kansalaisten parhaaksi”.

Toivottavasti tästä mahdollisuudesta voidaan keskustella myös puoluehallinnossa.