”School’s out for summer, school’s out forever…” muotoili Alice Cooper laulussaan School’s Out vuodelta 1972. Laulu on taas ajankohtainen, sillä nyt monen nuoren ajatukset suuntaa kohti kesälomaa.

Kesäloman ohessa hiipii mieleen myös koulunpäättäjäiset, joissa nuoret kokoontuvat juhlistamaan kesälomien alkamista porukalla. Viimeisimmät kuukaudet ovat olleet monella tapaa poikkeuksellisia sillä koronavirus on tuonut mukanaan muutoksia meidän jokaisen elämään.

Yhteensovittamista ovat vaatineet etäopiskelu ja kotikoulu, hallituksen antamat rajoitukset ja niiden mukanaan tuoma uusi arki.

Hallitus on ohjeistanut, että isot kokoontumiset ovat kiellettyjä. Näin ollen koronavirustilanteen vuoksi kokoontuminen esimerkiksi koulujen päättäjäisiin ei siis ole mahdollista. On kuitenkin syytä edelleen muistaa, että tilanne on onneksi vain väliaikainen.

Nyt on aika juhlia vastuullisesti, mutta kuinka se tehdään tänä keväänä? Mitä svastuullisen vanhemman kuuluisi tehdä, kun nuoriso mielii kokoontumaan ja juhlimaan yhdessä kesäloman alkua?

Poikkeusaikana korostuu entisestään, kuinka tärkeää aikuisen on kuunnella ja jutella nuoren kanssa vallitsevasta tilanteesta, huolehtia omasta sekä nuoren jaksamisesta ja lisäksi on syytä yrittää pitää kiinni yhdessä sovituista säännöistä ja arkea rytmittävistä rutiineista.

Arjen muutokset koskettavat meitä kaikkia. Nuoren tukemisen, kuuntelemisen ja auttamisen ohella aikuisen tehtävänä on myös huolehtia hallituksen antamien koronaohjeiden noudattamista. Tämä koskee myös ohjeita tapahtumista ja kokoontumisista.

Näin ollen koulunpäättäjäiset eivät anna syytä poiketa valtion antamista koronamääräyksistä. Aikuisen on suositeltavaa ohjeistaa ja muistuttaa nuorta lähikontaktien välttelemisen tärkeydestä.

Jokaisen toiminnalla on merkitystä. Isot kokoontumiset voivat lisätä koronatartuntoja. Samassa tilanteessa ollaan monissa perheissä. Rajoituksilla vanhempi välittää nuoresta.